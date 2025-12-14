Andalucía se consolida como la segunda comunidad que más estudiantes atrae de otras regiones

Andalucía se mantiene como una de las comunidades autónomas más atractivas para estudiar en España, según el nuevo Informe sobre Movilidad Estudiantil del Sistema Universitario Español (SUE) elaborado por la CRUE Universidades Españolas. El documento sitúa a Andalucía como la segunda comunidad que más estudiantes procedentes de otras regiones recibe, con un 12,1% del total nacional, sólo superada por Madrid.

El análisis refleja que el conjunto de universidades andaluzas continúa desempeñando un papel central tanto en la movilidad interna como en la internacionalización, manteniendo una conectividad sólida con otros territorios y con programas como Erasmus+, que siguen mostrando un peso considerable en la región, explica una nota de la Junta de Andalucía que se hace eco de los datos del informe de la CRUE.

Alta participación en movilidad nacional

El informe destaca que la movilidad dentro del territorio español continúa creciendo y Andalucía se posiciona como uno de los principales destinos universitarios. Las universidades públicas andaluzas ejercen un efecto de atracción especialmente acusado en titulaciones de grados, dobles grados y másteres, con una distribución equilibrada en el conjunto del sistema.

Presencia destacada en programas internacionales

Aunque el estudio señala una caída generalizada en la movilidad internacional a raíz de la pandemia, Andalucía mantiene cifras estables en comparación con otras comunidades. La región sigue recibiendo y enviando miles de estudiantes a través de Erasmus+ y otros programas europeos, con las universidades de Sevilla, Granada, Málaga y Córdoba entre las más activas del país.

Tendencias detectadas por el informe

El informe de CRUE apunta a varios patrones recientes:

La movilidad nacional tiende a consolidarse como alternativa a la internacional, especialmente entre el estudiantado de grado.

El número de estudiantes andaluces que salen fuera de su comunidad se mantiene estable, reforzando la posición de Andalucía como emisora y receptora equilibrada de alumnado.

de alumnado. Se observa un crecimiento progresivo en movilidad virtual, aunque con menor peso que la presencial.

Un sistema universitario robusto

Desde CRUE destacan que las universidades con mayor peso poblacional -como ocurre en Andalucía- tienden a mostrar una movilidad más intensa y diversa, tanto en origen como en destino. Los indicadores del informe confirman que el sistema andaluz continúa siendo atractivo, competitivo y bien conectado, con ratios de participación que lo sitúan entre los más dinámicos del país.