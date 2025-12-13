Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salud

Alarma por la gripe en Andalucía: la comunidad supera el umbral epidémico

La Junta alerta de que Andalucía supera el nivel epidémico de gripe y anima a la vacunación

Archivo - Vacunación de la gripe. Imagen de archivo.

Archivo - Vacunación de la gripe. Imagen de archivo. / JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

Redacción

Sevilla

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha advertido del aumento de las infecciones respiratorias en la comunidad, confirmando que Andalucía “ha alcanzado el nivel epidémico del síndrome gripal, con 33,5 casos por cada 100.000 habitantes”, por lo que ha hecho un llamamiento a la población para reforzar la vacunación y protegerse ante la circulación creciente de virus estacionales.

Durante una atención a medios previa a su participación en la Zambomba BIC, con motivo del décimo aniversario de su declaración como Bien de Interés Cultural en Jerez de la Frontera (Cádiz), Sanz ha precisado que "en la provincia gaditana, la tasa ha pasado de 19,6 a 48,9 casos por cada 100.000 habitantes".

Llamamiento a los grupos diana

En este contexto, el consejero ha animado a los ciudadanos que conforman los grupos diana (niños entre 6 y 59 meses, mayores de 60, personas con patologías crónicas, embarazadas y profesionales sanitarios y sociosanitarios) y sus convivientes a aprovechar la jornada extraordinaria de vacunación sin cita organizada para este sábado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, para protegerse frente a los virus respiratorios vinculados a las bajas temperaturas.

Sanz, que ha visitado el punto ubicado en el Mercado de Abastos de Jerez, ha detallado que se han montado 42 puntos externos de vacunación en centros comerciales y otros espacios de alta afluencia en las ocho provincias en horario de 11,30 a 19,30 horas. El despliegue territorial, cuya información está disponible en la web del SAS ('https://sspa.lajunta.es/sabadosincita'), contempla la habilitación de cuatro puntos en Almería; ocho en Cádiz; tres en Córdoba; cinco en Granada; tres en Huelva; cuatro en Jaén; y siete en Málaga y Sevilla.

Avance de la campaña de vacunación

El titular de Sanidad ha abundado en que "nos hemos adelantado al resto de España en la campaña 2025-2026 contra la gripe y otros virus respiratorios y hemos puesto en marcha un plan propio de acción contra la gripe". De hecho, "Andalucía ha superado ya, en poco más de dos meses desde que comenzó la campaña de vacunación, el total de vacunas frente a la gripe administradas en toda la campaña anterior".

Hasta este viernes se han vacunado en Andalucía 1.768.919 personas frente a la gripe y 738.703 frente a la covid. Por provincias, 142.625 se han vacunado en Almería frente a la gripe y 52.214 frente a la covid; 221.315 y 89.189 en Cádiz, respectivamente; 190.562 y 74.787 en Córdoba; 218.290 y 90.176 en Granada; 98.709 y 40.943 en Huelva; 167.169 y 60.638 en Jaén; 313.195 y 130.994 en Málaga; y 417.054 personas se han vacunado frente a la gripe y 199.756 frente a la covid en Sevilla.

Tracking Pixel Contents