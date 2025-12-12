La mayor huelga médica deja 250.000 citas canceladas en Andalucía: "Tenía revisión del infarto y me vuelvo a casa"

La huelga de médicos estatal llega a su fin con un cuarto día con servicios mínimos en los hospitales y centros de salud andaluces. El impacto no ha sido menor, según los datos de la Consejería de Sanidad, este parón para protestar por el Estatuto Marco que propone en Ministerio de Sanidad contó con la participación del 35,7% de los médicos andaluces. La suma de los tres días ha provocado la suspensión de "155.831 consultas, 3.234 intervenciones quirúrgicas, 14.706 pruebas diagnósticas y un total de 76.386 consultas externas". En Sevilla el seguimiento alcanzó el 43% de los facultativos.

Detrás de cada cifra, hay una persona que ha visto cancelada su consultada o pospuesta su operación. Entre estos miles de casos está el de Manuel Álvarez, un vecino del Cerro del Águila de 75 años con paraplejia desde hace más de 20. Manuel está en la puerta del Hospital Virgen del Rocío, junto a su mujer y a su hija María, fumándose un cigarro para desestresarse tras su paso por el hospital. En esta ocasión ha sido más breve de lo esperado. "Le dio un infarto en noviembre y hoy tenía su revisión con Medicina Interna, pero su internista está de huelga y no ha podido visitarlo, nos tenemos que volver a casa", explica su hija en una conversación con El Correo de Andalucía.

Aunque Manuel ya está "completamente recuperado", esta revisión era especialmente importante por ser la primera desde que se recuperó de su ataque al corazón. "Teníamos cita a las 10.30, pero nos han dicho que no está el médico y que ya me llamarán, espero que sea pronto", suspira su hija. Ante esta situación, Manuel, que apenas habla mientras se fuma su cigarro en la puerta del hospital, insiste: "Todo el mundo tiene derecho a una huelga". A lo que su hija responde: "Sí, pero nos fastidia...".

Manuel Álvarez, paciente afectado por la huelga de médicos en Sevilla. / Rocío Soler Coll

Causas de la huelga médica

La participación de la huelga en Sevilla ha ido in crescendo, con un 36% del seguimiento el martes y llegando al 43% de participación este jueves. Según el Sindicato Médico Andaluz (SMA), era de esperar que el día de más incidencia fuera el jueves porque era cuando estaba conovocada la manifestación. En la capital andaluza, según datos de la Policía Nacional, más de 2.000 médicos se dieron cita en la esplanada frente a la entrada del Hospital General del Virgen del Rocío para arrancar con una manifestación pacífica hasta el edificio de la Delegación del Gobierno, en la Plaza de España. Los datos del SMA sostienen que se congregaron alrededor de 5.000 profesionales.

Médicos durante la manifestación convocada por el Sindicato Médico de Sevilla. / María José López / Europa Press

Al grito de “¡Somos médicos no esclavos!”, "¡No es vocación, es explotación!" y “¡Mónica, petarda, haz una guardia!”, médicos de distintos hospitales y centros de salud sevillanos se movilizaron por la defensa de un Estatuto Marco propio. Es decir, por la creación de una via de diálogo y negociación directa con el Ministerio que solo represente al colectivo médico, algo que hasta ahora no existe.

Hasta el momento, no se ha llegado a ningún acuerdo entre la cartera de Mónica García y la Conferación de Sindicatos Médicos y el SMA, las dos entidades que componen el Comité de Huelga. Sin embargo, mientras se llevaban a cabo las manifestaciones en distintos puntos del país, el ministerio convocó a los representantes de los sindicatos a una nueva reunión debido a la alta participación que tuvo el parón durante las dos primeras jornadas. Al término de la concentración y a las puertas de la Delegación de Gobierno, el delegado del Sindicato Médico de Sevilla, Rafael Carrasco, anunció los primeros acuerdos tras la reunión que se acababa de mantener.

Avances tras la manifestación

De acuerdo con Carrasco, que leía un mensaje de WhatsApp que acababa de recibir de parte de los representantes del Comité de Huelga, el Ministerio dio "un paso atrás” y propuso continuar las negociaciones.

Médicos durante la manifestación convocada por el Sindicato Médico de Sevilla. / María José López / Europa Press

Por lo tanto, se ha fijado una nueva reunión para el día 17 de diciembre para hablar sobre los seis de los puntos más conflictivos: la creación de un Estatuto propio, la clasificación profesional, la jornada laboral, la profesión de riesgo, la movilidad y la exclusividad.

"Es uno de los mayores conflictos en la sanidad pública en España"

El Consejero de Sanidad, Antonio Sanz, no ha querido evitar pronunciarse sobre este escenario que tanta crispación ha generado esta semana entre los médicos. Sanz ha tachado la situación de "insostenible" durante una atención a medios en el Palacio de San Telmo este viernes. Asimismo, ha aseverado que "la irresponsabilidad de la ministra no tiene precedente", y ha criticado que, este pasado jueves, "después de decir que ya no tenía competencia", citó "a los sindicatos a una reunión de negociación", pero ella no apareció, según ha censurado el consejero, quien ha llegado a la conclusión de que Mónica García "está interesada en que la huelga siga, porque quien tiene que resolver la huelga es ella, es el Gobierno de (Pedro) Sánchez, pero quien sufre las consecuencias de la huelga son los andaluces, y las comunidades autónomas del resto de España", ha puesto de relieve.

El consejero ha instado a la ministra "a sentarse de una vez, a asumir su responsabilidad" y a "retirar el borrador de Estatuto Marco" presentado, al tiempo que ha subrayado que "desde Andalucía apoyamos a los profesionales sanitarios en sus reivindicaciones", desde la premisa de que "está en juego el futuro de los profesionales sanitarios, y la competencia es de hasta cinco ministerios" que "tienen que intervenir en esta negociación", ha agregado.