Beatriz Jurado, el muro de defensa de Juanma Moreno contra las criticas sanitarias en el Parlamento de Andalucía

El final de la legislatura está siendo intenso para Beatriz Jurado (Córdoba, 1983). La diputada popular defiende en cada pleno la gestión sanitaria del Gobierno de Juanma Moreno: no lo ha tenido fácil este otoño. La crisis de los cribados, las supuestas irregularidades en la contratación tras el Covid o las acusaciones de privatización de la sanidad le obligan a estar alerta.

Esta abogada cordobesa ejerció en un despacho tras terminar la carrera pero lo abandonó rápidamente por la política. "Había tenido representación en el ámbito estudiantil y entré muy jovencita en mi organización, en Nuevas Generaciones", explica la popular a El Correo de Andalucía, del mismo grupo editorial. Fue entonces cuando se convirtió en concejala, de ahí dio el salto al Senado y después al Parlamento de Andalucía en 2018.

El de Jurado es un rostro habitual en los pasillos del antiguo Hospital de las Cinco Llagas. Para ella, el trabajo en el Parlamento de Andalucía es un gran desconocido por la ciudadanía. "Lo único que sale son los momentos más negativos", lamenta la popular para poner en valor "los acuerdos" o "el trabajo previo que hay para muchas leyes, muchas iniciativas". Es difícil condensarlo todo y le apena que solo trascienda "el pim, pam, pum".

Jurado se mantiene mientras los consejeros cambian

Desde su llegada a la Cámara autonómica en 2018, poco a poco la cordobesa se fue ganando la confianza del presidente andaluz hasta hacerse con uno de los temas más complicados para Moreno: la portavocía de Salud. Su rol es ser un muro de defensa para intentar proteger a cada uno de los consejeros que han pasado por la cartera de Salud, ahora Sanidad. Sus nombres han cambiado mientras Jurado ha permanecido.

"Cuando tienes claro que a la política viene a servir y que tienes que escuchar la opinión de todos, las relaciones personales, desde el punto de vista profesional, son sencillas". Los choques por la política sanitaria del Gobierno del PP, con mayoría absoluta, han protagonizado este periodo de sesiones. La hemeroteca está llena de ejemplos de agrios debates del PP con el resto de partido. Pese a todo, defiende que tiene buena relación con sus adversarios. "Defiendo un proyecto y combato la crítica de la oposición", resume.

En el tiempo de descuento de la legislatura, estos debates se han multiplicado y Jurado tiene que tomar la palabra casi en cada pleno. "Los finales de mandato siempre son complejos", puntualiza. Las prisas por aprobar las leyes aumentan y las jornadas parlamentarias se vuelven infinitas: "En Sanidad, a pesar del ruido, tenemos que estar centrados en nuestro objetivo que es los andaluces y sus prioridades".

La ley de atención temprana, su mayor orgullo

Pese a la intensidad de estos últimos momentos, Jurado no duda al señalar que es la primera norma que se aprobó en esta legislatura la que le produce un mayor orgullo. Fue en febrero de 2023, cuando salió adelante la ley de atención temprana, que fue "un antes y un después". "Andalucía fue la primera comunidad en España que garantizó por ley la prestación de la atención temprana como un derecho de los niños", recuerda.

Para la dirigente popular, la situación de estrés y de última hora actual es "una vorágine más". Jurado tiene, en sus palabras, "una vida interesante e intensa". Duerme poco y es incapaz de contabilizar la cantidad de horas que pasa en el coche y trabajando. "Ilusión, fuerza y ganas", estos son los tres pilares sobre los que la diputada basa su trabajo adelante: "Cuando uno está convencido de lo que está haciendo, te sientes realizada".

Al trabajo como diputada y responsable de los tema de Sanidad dentro del partido, que le ocupa de lunes a domingo, se suman cuatro hijos. "Para mí es fundamental la corresponsabilidad que practicamos en casa, si no sería imposible poder afrontar los retos que tengo", confiesa. Con todo, señala la importancia que tiene para ella, como mujer, aceptar este tipo de responsabilidades, ya que defiende que su "voz se tiene que escuchar".

