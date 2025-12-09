Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alarma por el repunte de la gripe: los casos se triplican en Andalucía en una semana

Ante el aumento de contagios, la Junta de Andalucía recomienda el uso de mascarillas en centros sanitarios y sociosanitarios, una medida que podría ampliarse más allá del 8 de enero.

Repunte de la gripe: los casos se triplican en Andalucía en una semana

Repunte de la gripe: los casos se triplican en Andalucía en una semana / El Correo / Europa Press

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Sevilla

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha alertado este martes de que la incidencia de la gripe en la comunidad ha escalado hasta 33,5 casos por cada 100.000 habitantes, una subida que triplica la cifra de la última semana y sitúa a Andalucía por encima del umbral epidémico, motivo por el que la Junta refuerza su llamamiento a la vacunación, con más de 1,7 millones de andaluces ya inmunizados.

Campaña de gripe y uso de mascarillas

En declaraciones a los medios, Antonio Sanz ha advertido de que la campaña de gripe de este año es "especialmente virulenta" porque el virus que está detrás "no ha sido el dominante" en los últimos años y, por tanto, hay menos inmunidad entre la población. Igualmente, el consejero de Sanidad ha confirmado que hay centros y hospitales en los que, ante la incidencia de la gripe, han decidido que el uso de la mascarilla sea obligatorio.

La recomendación del uso de mascarillas en centros sanitarios (ambulatorios y hospitales) y residencias de mayores públicas y privadas estará en vigor en Andalucía hasta el próximo 8 de enero "sin perjuicio de que en ese plazo se pueda dictar nueva orden dejando sin efecto la presente cuando se produzca un retorno al escenario" de control y evolución favorable de la incidencia del virus de la gripe y covid. No obstante, fuentes de la Junta aclaran que "la prevision es ampliar el plazo, siempre atendiendo a la evolución de la temporada de gripe".

Orden de la Consejería de Sanidad

Así figura en la orden emitida por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias. En ella figura que será "recomendable" el uso de las mascarilla tanto en profesionales sanitarios como pacientes y usuarios de centros sanitarios y sociosanitarios cuando se pase al nivel de epidemia "nivel bajo".

Pasará a ser obligatorio cuando en los centros del SAS se alcance "de manera reiterada --el menos tres días en los últimos siete-- la fase II --aumento moderado-- o fase III --aumento sostenido-- del plan de alta frecuentación y la tasa de incidencia en Atención Primaria del distrito en el que se encuentre el centro haya superado por dos el valor de la tasa de incidencia".

En el caso de los centros privados, será obligatorio el uso de las mascarillas cuando "se alcance de manera reiterada --al menos tres días en los últimos siete-- niveles equivalentes de sus planes de alta frecuentación a las fases II y III del plan de alta frencuentación del SAS y la tasa de incidencia en Atención Primaria del distrito en el que se encuentre el centro haya superado por dos el valor de la tasa de incidencia".

Reglas para centros sociosanitarios

También será obligatorio ponerse mascarilla cuando en centros sanitarios y sociosanitarios haya una tasa --proporción de residentes enfermos sobre el total-- que supere el 30%, y cuando en centros tanto públicos como privados se pase del nivel bajo al medio o alto. El SAS publicará "semanalmente indicadores de vigilancia actualizados sobre la evolución de las infecciones respiratorias agudas con el fin de facilitar de manera coordinada la toma de decisiones".

Alarma por el repunte de la gripe: los casos se triplican en Andalucía en una semana

