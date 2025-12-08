Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Semana Santa hispalense

Colas de tres horas para ver a la Virgen de la Macarena: la espera más ansiada en Sevilla

Fieles de toda la provincia y turistas del puente esperan hasta tres horas para reencontrarse con la Esperanza en su regreso al barrio

Multitud de personas contempla la imagen de la Virgen de la Macarena tras la restauración, este lunes, en Sevilla.

Multitud de personas contempla la imagen de la Virgen de la Macarena tras la restauración, este lunes, en Sevilla. / Julio Muñoz / Efe

Patricia Godino | Pablo García Torrejón

Sevilla

La Macarena volvió a casa y Sevilla lo celebró como solo Sevilla sabe hacerlo: esperando. Desde la madrugada, centenares de personas comenzaron a formar una cola que abrazaba el Arco como en los mejores compases de una Madrugá anticipada. Algunos llegaron antes de la medianoche, otros al alba. Todos compartían el mismo propósito: ser de los primeros en reencontrarse con la Esperanza tras cuatro meses de ausencia obligada por la restauración a manos de Pedro Manzano, el otro protagonista de esta jornada. Ha sido, no en vano, el hombre que ha recuperado la mirada de la Virgen tras la controvertida intervención de los Arquillo.

Pasar la noche al raso parecía poco coste para la cita. A las 5.57 de la mañana, se abrieron las puertas de la Basílica y el murmullo contenido se convirtió en un suspiro colectivo. Cinco horas después, la fila sigue creciendo hasta recorrer toda la muralla, un paisaje de devoción formado por sevillanos de distintos barrios, vecinos llegados de numerosos municipios de la provincia y turistas que apuran las últimas horas del puente para ver, frente a frente, a la Virgen de la Macarena.

La Virgen de la Macarena de Sevilla, expuesta al público tras la restauración, este domingo.

La Virgen de la Macarena de Sevilla, expuesta al público tras la restauración, este domingo. / Julio Muñoz / Efe

El entorno del Arco: recuerdos, frío y churros

La Hermandad había advertido que la imagen no ocuparía aún su camarín, sino que estaría situada "muy cerca", en un emplazamiento excepcional. Para muchos, sumar horas de espera se convirtió en parte del rito, una forma de acompañar a la Virgen en su regreso.

Dentro, el ambiente era completamente distinto: silencio, murmullo y mucha emoción. A la salida, los ojos brillantes delatan, en distintos acentos, una misma emoción: "Ha merecido la pena". Tres horas de cola para el reencuentro con la Esperanza.

Colas con multitud de personas en el regreso de la Virgen de la Macarena a Sevilla, este domingo.

Colas con multitud de personas en el regreso de la Virgen de la Macarena a Sevilla, este domingo. / Julio Muñoz / Efe

En el exterior, la escena era la de los grandes días: vendedores improvisados de recuerdos, familias envueltas en mantas, jóvenes que enlazaron la noche con la mañana y vecinos que se acercaban solo para "ver cómo va la cola". El kiosko de churros de enfrente del Arco está viviendo una mañana grande. Toca celebrar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los funcionarios deberán pedir nuevos complementos para subir el sueldo
  2. Día de la Bandera de Andalucía: ¿Es festivo el 4 de diciembre?
  3. La borrasca Claudia provoca casi un millar de incidencias en Andalucía
  4. El parlamentario Juan Antonio Delgado se presenta a las primarias de Podemos Andalucía para ser candidato a la Junta
  5. Los hoteles andaluces podrán alcanzar un lleno del 70% durante el puente de la Inmaculada con Granada a la cabeza
  6. La Junta de Andalucía garantiza el traslado de las funcionarias víctimas de maltrato
  7. El juez señala que el expresidente de la Diputación de Almería conocía las mordidas
  8. Andalucía amplía el firmamento de la Guía Michelin 2026: estos son los restaurantes con estrella

Colas de tres horas para ver a la Virgen de la Macarena: la espera más ansiada en Sevilla

Colas de tres horas para ver a la Virgen de la Macarena: la espera más ansiada en Sevilla

Uno de cada tres andaluces no visita a sus familiares porque viven en edificios sin ascensor

Uno de cada tres andaluces no visita a sus familiares porque viven en edificios sin ascensor

Cuatro días de huelga en el SAS en plena ola de virus respiratorios: estos son los servicios mínimos

Cuatro días de huelga en el SAS en plena ola de virus respiratorios: estos son los servicios mínimos

Incertidumbre entre los pensionistas que siguen siendo médicos en Andalucía: "Si no nos renuevan será un desastre"

Más de 3.000 enfermeras firman nuevos contratos en Andalucía: la plantilla se refuerza frente a las 'fugas' y jubilaciones

Más de 3.000 enfermeras firman nuevos contratos en Andalucía: la plantilla se refuerza frente a las 'fugas' y jubilaciones

Andalucía aumentará los precintos de construcciones ilegales: la inspección se refuerza y será profesión de riesgo

Andalucía aumentará los precintos de construcciones ilegales: la inspección se refuerza y será profesión de riesgo

Un accidente entre dos camiones en la A-45 obliga a cortar el tráfico y causa importantes retenciones en sentido Córdoba

Un accidente entre dos camiones en la A-45 obliga a cortar el tráfico y causa importantes retenciones en sentido Córdoba

La Audiencia de Sevilla descarta el amaño del concurso de la mina de Aznalcóllar y absuelve a los 16 investigados

Tracking Pixel Contents