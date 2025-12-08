Antonio Sanz exige la retirada del borrador del estatuto marco al Gobierno por ser "inviable"

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha exigido este lunes al Gobierno la "retirada inmediata" del borrador del estatuto marco del Ministerio de Sanidad por ser "inviable, generar división y poner en riesgo el funcionamiento ordinario del sistema sanitario".

Según Sanz, se trata del "mayor conflicto sanitario en años", como cree que prueban las huelgas de médicos y del resto de profesionales sanitarios convocadas para esta semana, ha recordado en un comunicado.

En su opinión, el borrador del Ministerio de Sanidad "solo ha originado conflicto e inseguridad", a la vez que ha lamentado que "después de generar frustración entre los profesionales, el Gobierno trate ahora de trasladar el problema a las comunidades".

Un documento "improvisado e ideologizado"

En este sentido, ha subrayado la "falta de garantías de un documento improvisado, ideologizado y deficiente que ni siquiera cuenta con financiación".

Ha insistido en que el estatuto marco "nace sin diálogo real ni consenso y se ha elaborado de espaldas a las comunidades autónomas, a las organizaciones médicas, sindicales y a los gestores", lo que ha tildado de "incomprensible".

También ha criticado que no incorpore memoria técnica ni memoria jurídica ni económica y que se anuncien cambios estructurales sin delimitar su alcance, su aplicación ni su impacto presupuestario.

"Sin poner un euro encima de la mesa"

"El Gobierno promete mejoras laborales sin poner un solo euro encima de la mesa y pretende que sean las comunidades quienes asuman el coste en un ejercicio de falsa cogobernanza y de irresponsabilidad política", ha remachado.

En la misma línea, ha resaltado que el borrador "no aborda con rigor la falta de profesionales, la estabilidad de las plantillas, la carrera profesional, la conciliación, la incentivación del trabajo en zonas de difícil cobertura ni la modernización de la gestión de recursos humanos".

Por todo ello, el consejero andaluz de Sanidad ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que se inicie una nueva negociación "desde cero, con participación real de comunidades autónomas, representantes de los profesionales y sindicatos y escuchando directamente a los sanitarios".

Respecto a las huelgas convocadas esta semana por la Confederación Española de Sindicatos médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Sanz ha mostrado su comprensión "hacia unos profesionales que están frustrados por la política errónea del Gobierno", al tiempo que ha asegurado que "suponen una mala noticia para los ciudadanos que tienen que sufrir las consecuencias de la política irresponsable del Gobierno de España".