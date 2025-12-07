Incertidumbre entre los pensionistas que siguen siendo médicos en Andalucía: "Si no nos renuevan será un desastre"

El doctor Pedro Gerez es un médico de familia en el centro de salud Huelín (Málaga) que podría estar jubilado desde mayo, cuando cumplió los 66 años. Sin embargo, fue uno de los facultativos que decidió seguir trabajando amparándose en la modificación de la Ley General de la Seguridad Social de 2022 que permite una jubilación activa mejorada. Es decir, los médicos pueden esquivar la jubilación y seguir ejerciendo durante tres años (y cotizando) mientras cobran el 75% de la pensión de jubilación. De esta forma, el Servicio Andaluz de Salud ha conseguido mantener en la red de profesionales a cientos de médicos de la Atención Primaria (médicos de familia y pediatras) para evitar que se dispararan, todavía más, las plazas sin cubrir tras sus jubilaciones.

Esta medida está a punto de caducar: el próximo 28 de diciembre termina la prórroga de este "plan piloto". El nuevo consejero, Antonio Sanz, ha reclamado al Ministerio de Sanidad que prorrogue la posibilidad de que los sanitarios de la Atención Primaria puedan seguir trabajando hasta los 72 años mientras están ya jubilados, pero el Ministerio, a escasas semanas de que termine el año, todavía no ha concedido la prórroga.

Para poner en contexto, en Andalucía más de 20.000 trabajadores del SAS se jubilarán en los próximos cinco años, una cifra muy superior a la capacidad de creación de nuevas plazas especialmente de médicos. Uno de cada tres trabajadores sanitarios ha cumplido ya 55 años. Por ello, el consejero aseguró que la negativa a la prórroga provocaría la "pérdida de cientos de profesionales cualificados, médicos de familia y pediatras, que hoy prestan servicio en los centros de salud del sistema público".

El doctor Gerez, uno de los más de mil afectados en España según el Sindicato Médico Andaluz (SMA), insiste en que "si no se renueva el contrato será un desastre absoluto" porque "no hay tasa de reposición" en la comunidad andaluza, según explica a El Correo de Andalucía. Desde el SMA insisten en que, de no extenderse la jubilación activa mejorada de Médicos de Familia y Pediatras de atención primaria, el problema de la falta de médicos en Andalucía "se agravará mucho".

"En mi centro el 25% de la plantilla estaríamos jubilados"

Cuando a este doctor malagueño le llegó la hora de jubilarse decidió seguir trabajando porque, aunque hace años que dejó de hacer guardias, se encuentra "muy bien físicamente" y todavía no quiere poner fin a su carrera.

Su centro no se sufre el problema de la falta de médicos en la plantilla, pero reconoce que en el distrito Málaga Guadalorfe "hay bastantes plazas sin cubrir". Sin embargo, si finalmente el Ministerio de Sanidad no amplía el contrato para este tipo de médicos, en su centro de salud una gran parte de la plantilla se vería afectada: "En mi centro el 25% de la plantilla estaríamos jubilados y si nos vamos los cuatro en diciembre con las vacaciones por medio, imagínese lo que podría ser eso. ¿De dónde van a sacar los médicos?", reflexiona.

Gerez insiste en que el principal problema de esta situación es que "no se ofrecen condiciones atractivas en atención primaria" con contratos dignos que no sean de mes en mes. "Al final esta medida no deja de ser un parche", sostiene. Ante esta situación, se muestra rotundo con la falta de noticias sobre la prórroga del contrato: "No beneficia a nadie que tarden tanto en alargarla".

"A día de hoy no sabemos qué va a pasar"

El problema se extiende por toda la comunidad andaluza. En Granada, el doctor Juan Segio Fernández lleva tres años disfrutando del contrato prorrogado. "A mí me gusta mi trabajo, me encuentro bien de salud y en vista de la penuria que hay de médicos jóvenes que puedan asumir el relevo, pues sigo trabajando", explica el doctor.

Este mes de diciembre, con 68 años, finalizará su contrato de jubilación activa mejorada, por lo que no sabe qué va a ser de su futuro. "Lo estamos viviendo con mucha incertidumbre y desasosiego porque a día de hoy no sabemos qué va a pasar", confiesa. En su caso, al trabajar en un centro de salud que pertenece al área metropolitana de la ciudad de Granada, reconoce que "no hay dificultades con la cobertura de plazas". Sin embargo, de los 14 médicos que hay en el centro, tres están en su misma situación, por lo que en enero podría perder el 28% de la plantilla.

"Donde sí faltan médicos y siempre los están reclamando es en la Costa Alpujarra y en los Montes Orientales", señala. En este sentido, el sanitario aboga por alargar esta medida para mantener personal y para que los nuevos médicos recién salidos del MIR hagan la residencia en hospitales y centros de dificil cobertura, "donde tanta falta hacen".