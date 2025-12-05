Un accidente entre dos camiones en la A-45 obliga a cortar el tráfico y causa importantes retenciones en sentido Córdoba

La Operación Salida por el Puente de la Constitución provoca las primeras retenciones. Esta vez por el accidente entre dos camiones en la A-45, a la altura de Antequera, que ha obligado a cortar el tráfico en esta vía en sentido Córdoba entre los kilómetros 104 y 115. El corte también provoca tráfico lento en la zona de Las Pedrizas.

Desvío por la A-92M

Desde la DGT han señalado que los vehículos que circulan por la zona tienen habilitado como desvío alternativo la carretera A-92M, y que debido al corte actual se está registrando tráfico lento. Según informan desde el 112, la colisión entre los dos camiones ha tenido lugar en torno a las 14.00 horas de este viernes y no se han registrado heridos.

Esquema del lugar donde se encuentra cortado el tráfico. / 112

Fuentes de la DGT apuntan que el corte actual se debe a que una grúa se desplaza hasta el lugar para retirar uno de los camiones siniestrados, que se encuentra en la mediana, y para esta maniobra dicha grúa requiere del uso de los dos carriles en dirección Córdoba.