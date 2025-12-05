Tráfico
Un accidente entre dos camiones en la A-45 obliga a cortar el tráfico y causa importantes retenciones en sentido Córdoba
La colisión se produjo a las 14.00 horas y una grúa se encuentra retirando uno de los vehículos. El tráfico también es lento en la zona de Las Pedrizass.
La Opinión
La Operación Salida por el Puente de la Constitución provoca las primeras retenciones. Esta vez por el accidente entre dos camiones en la A-45, a la altura de Antequera, que ha obligado a cortar el tráfico en esta vía en sentido Córdoba entre los kilómetros 104 y 115. El corte también provoca tráfico lento en la zona de Las Pedrizas.
Desvío por la A-92M
Desde la DGT han señalado que los vehículos que circulan por la zona tienen habilitado como desvío alternativo la carretera A-92M, y que debido al corte actual se está registrando tráfico lento. Según informan desde el 112, la colisión entre los dos camiones ha tenido lugar en torno a las 14.00 horas de este viernes y no se han registrado heridos.
Fuentes de la DGT apuntan que el corte actual se debe a que una grúa se desplaza hasta el lugar para retirar uno de los camiones siniestrados, que se encuentra en la mediana, y para esta maniobra dicha grúa requiere del uso de los dos carriles en dirección Córdoba.
- Los funcionarios deberán pedir nuevos complementos para subir el sueldo
- Día de la Bandera de Andalucía: ¿Es festivo el 4 de diciembre?
- La borrasca Claudia provoca casi un millar de incidencias en Andalucía
- El parlamentario Juan Antonio Delgado se presenta a las primarias de Podemos Andalucía para ser candidato a la Junta
- Los hoteles andaluces podrán alcanzar un lleno del 70% durante el puente de la Inmaculada con Granada a la cabeza
- La Junta de Andalucía garantiza el traslado de las funcionarias víctimas de maltrato
- El juez señala que el expresidente de la Diputación de Almería conocía las mordidas
- Andalucía amplía el firmamento de la Guía Michelin 2026: estos son los restaurantes con estrella