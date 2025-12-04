Andalucía abonará una nómina extra a profesores y sanitarios en diciembre: la Junta pagará la subida salarial del 2,5%

Los profesores y sanitarios de la Junta de Andalucía, al igual que el resto de funcionarios y personal laboral, verán como sus nóminas se incrementan un 2,5% este mes de diciembre y cómo reciben además un ingreso extra que se corresponde con la aplicación retroactiva de esta subida salarial desde el 1 de enero. De esta forma, el Gobierno autonómico aplica con carácter inmediato el acuerdo suscrito entre el Gobierno de España y los sindicatos.

La subida pactada tras una larga negociación supone que un incremento del 2,5% con efectos desde el 1 de enero de 2025. A partir de 2026 el aumento sería del 1,5% con otro 0,5% variable que depende de la evolución del IPC. En 2027 la subida alcanza el 4,5% y en 2028 se situaría en un 2%. De esta forma, la subida salarial global asciende a un 11%.

Para aplicar esta subida, la Junta de Andalucía tenía reservada una partida de 300 millones de euros sin ejecutar en el presupuesto de 2025 y tiene consignados otros 300 más en las cuentas del próximo año para continuar con los acuerdos. Esta reserva, no obstante, se planificó sin tener constancia aún de cuál iba a ser la cuantía definitiva que se pactara con los sindicatos. "Hemos sido previsores", subrayó la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España.

La subida salarial afectará por tanto a los 300.000 funcionarios y personal laboral que conforman la plantilla de la Junta de Andalucía y de sus entes públicos.

Segunda subida salarial del año para los funcionarios públicos

Los profesores y sanitaúblkicrios, al igual que el resto de funcionarios y personal laboral de la Junta de Andalucía ya experimentaron una subida salarial el pasado mes de agosto. En este caso el incremento se correspondía con el aumento pactado para el año 2024 que se no había aplicado y se abonó con efectos retroactivos desde el 1 de enero del pasado ejercicio.

El personal funcionario y el laboral de Administración General, así como los profesionales de la Administración de Justicia cobraron entonces el 0,5% de subida y los atrasos desde enero de 2024 en una sola paga por el verano. A partir de esa fecha el aumento del 0,5% quedó consolidado en las nóminas.

A esto hay que añadir que en el caso de la Administración General y los entes públicos desde el 1 de enero de 2026 se aplicará el acuerdo suscrito en desarrollo de la Ley de Función Pública que supondrá un aumento salarial a través de la incorporación de nuevos complementos. Para ello, deberán solicitarlos. El objetivo es que se puedan abonar a lo largo del primer semestre de 2026 con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

"Agilidad y solvencia"

En alusión a los profesionales sanitarios, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado que esta medida “lanza un mensaje claro de compromiso con nuestra plantilla y con la sanidad pública andaluza”. “Cuando decimos que vamos a poner a los profesionales en el centro, lo hacemos con decisiones concretas”, ha asegurado el consejero, quien destacó la "agilidad y solvencia" de la Junta.

“Cumplimos, avanzamos y reconocemos el trabajo de quienes sostienen cada día la sanidad pública andaluza. Hoy podemos decir que es una muy buena noticia para nuestros profesionales”, ha concluido.

La medida se aplicará además coincidiendo con la mayor huelga de médicos que se ha producido en Andalucía que reivindica al Ministerio de Sanidad una mejora de las condiciones salariales y laborales y que arrancará el próximo martes 9 de diciembre.

La Consejería de Desarrollo Educativo y el departamento de Función Pública también aplicarán esta misma medida con un pago único en la nómina de diciembre en aplicación de la subida del 2,5% para todo el personal docente y administrativo dependiente de este departamento.