Los hoteles andaluces podrán alcanzar un lleno del 70% durante el puente de la Inmaculada con Granada a la cabeza

Los establecimientos hoteleros de Andalucía alcanzarán un grado de ocupación del 70% durante el próximo puente de la Constitución y la Inmaculada, según el sondeo de previsiones realizado entre las empresas del sector por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior.

Si bien la duración del puente en este 2025, de tres días, no lo hace directamente comparable con las mismas fechas de ejercicios anteriores, los resultados esperados se sitúan por encima de la ocupación en los cuatro años previos, en los que osciló entre el 67% y el 55%, según ha indicado la Consejería en una nota.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha señalado que estas expectativas "dan continuidad a los excelentes registros del pasado puente de la Hispanidad y a la evolución positiva del conjunto del año", en el que se ha superado el número de estancias del pasado 2024 contabilizadas entre enero y octubre, con más de 51 millones de pernoctaciones hoteleras.

Análisis por provincias

Bernal ha subrayado que, por provincias, todas se sitúan por encima del 65% de plazas reservadas, destacando entre ellas Granada con un 77%, Sevilla con un 75,4%, Cádiz con un 72,1% y Jaén con un 71,8%. Además, ha valorado especialmente que el 76,3% de los empresarios consultados considera que sus resultados en el puente serán iguales o mejores que en 2024.

En el caso de los alojamientos rurales, el análisis de las reservas refleja un grado de ocupación esperada del 60% entre el viernes 5 de diciembre y el domingo 7, con picos del 78,6% en Huelva, del 66% en Córdoba, del 64,4% en Granada y del 63% en la provincia de Jaén.

En lo que se refiere a las viviendas de uso turístico de la comunidad, la Junta ha detallado que la estadística experimental que aplica la Consejería prevé una ocupación del 35,4%, siendo Sevilla, Córdoba y Jaén las provincias con mayores tasas, por encima del 50% de plazas reservadas.

Los aeropuertos

Por otro lado, entre los próximos viernes y domingo los aeropuertos andaluces recibirán un total de 951 vuelos que ofertarán más de 168.000 asientos hacia el destino, lo que supone incrementar un 13,8% las conexiones y un 13,3% las plazas respecto a las mismas fechas del año pasado.

Destacan por mercados España, con el 30,7% del total de las plazas ofertadas y una subida del 2,8%, mientras que las llegadas desde el Reino Unido crecen un 26,5%, las procedentes de Alemania un 20% y las de Francia un 11%.