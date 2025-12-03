Asaja pide frenar la peste porcina y proteger al sector andaluz, que exportó 300 millones

Asaja ha reclamado medidas eficaces para frenar la peste porcina africana y proteger al sector porcino, que exportó en Andalucía por valor de 308 millones de euros en 2024. En Andalucía no se ha registrado ningún caso, ya que los focos detectados en España se concentran en la provincia de Barcelona, por lo que la situación sanitaria local se mantiene bajo control, pese a lo cual el colectivo solicita coordinación, prevención y una respuesta ágil ante la amenaza de la posible llegada de esta peste.

Asaja ha explicado que se trata de una enfermedad altamente contagiosa entre ganado porcino y sin tratamiento, pero que no afecta en ningún caso a los seres humanos, por lo que no existe riesgo para la población.

Controlar la fauna silvestre

Considera de vital importancia reforzar y facilitar el control de la fauna silvestre susceptible de actuar como transmisor, así como intensificar la vigilancia y prevención en explotaciones, transporte y movimientos de animales. E insta a las administraciones a actuar con unidad, rapidez y disponibilidad de recursos suficientes para garantizar la eficacia de las medidas preventivas.

En este sentido, piden la puesta en marcha de un plan nacional de control o contingencia frente a la fauna silvestre, que permita una actuación homogénea y coordinada en todo el territorio y reduzca el riesgo de expansión de la enfermedad.

Ni los animales, ni los virus entienden de municipios, provincias o comunidades, han advertido, y añaden que los problemas asociados a la presencia de jabalíes no distinguen entre zonas urbanas o rurales: pueden aparecer en cualquier lugar y suponen un riesgo tanto para animales domésticos como para personas.

Asaja Málaga considera esencial que la comunidad internacional reconozca y aplique el principio de regionalización, de forma que, en caso de que surgiera un foco, solo se restrinja el comercio en zonas afectadas.

Porcino español, mayor productor europeo

Por eso, reclaman una política diplomática activa con países terceros para asegurar que mantengan abiertos los flujos comerciales, evitando cierres injustificados que comprometan el futuro de miles de explotaciones.

El presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, ha explicado a EFE sobre el volumen de la exportación malagueña de porcino que operan dos industrias importantes: Faccsa y Famadesa, ambas desde la localidad de Cártama.

El sector porcino es fundamental para la economía agroganadera de la provincia: en Málaga el porcino blanco alcanza una cabaña de 379.299 animales, con una producción de 36.113.491 kilogramos y una facturación aproximada de 55,61 millones de euros, mientras que el porcino ibérico cuenta con 2.190 animales, una producción de 28.470 kilos y una facturación cercana a 1,92 millones de euros.

Las cifras de exportación desde Málaga son muy superiores a estos volúmenes dado que la industria compra fuera de la provincia y elabora productos que adquieren un valor añadido, indican desde Asaja.