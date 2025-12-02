El SAS convocará a principios de 2026 más de 360 plazas para médicos en zonas rurales con contratos de 2 años

A principios de 2026 se convocarán las primeras 364 plazas para médicos en zonas rurales de Andalucía. Este martes, la Junta de Andalucía ha aprobado en Consejo de Gobierno su plan para cubrir parte de las vacantes de facultativos en centros de salud y hospitales ubicados en municipios pequeños de la comunidad autónoma. Estas zonas de difícil cobertura es donde más afecta la falta de sanitarios en Andalucía y donde más plazas vacías quedan todos los años tras las convocatorias de vacantes.

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, durante su intervención en el Parlamento andaluz, donde ha explicado que esta medida ofrece a los profesionales contratos de dos años, además de los incentivos que ya estaban previamente regulados. Para acceder a estos puestos no será necesario presentarse a oposiciones, ya que se adjudicarán a través de concursos. Esta medida se enmarca dentro del plan de ampliación de plantilla acelerado por parte del Gobierno autonómico a raíz de la crisis por los fallos en los cribados.

De acuerdo con el consejero, esta nueva oferta hace referencia a aquellas plazas que han quedado desiertas en convocatorias anteriores. Este nuevo plan para cubrirlas se divide en dos convocatorias: la primera ofertará 183 plazas y la segunda se llevará a cabo finalice la oferta de empleo público y el concurso de traslados. Tal como ha puntualizado el Sanz, del total de plazas, 320 se destinarán a médicos de familia y 44 a pediatras.

"Tendrán una permanencia mínima de dos años en el lugar donde vayan a desarrollar su actividad. Creemos que es una medida clave reforzar y estabilizar las plantillas en las zonas rurales y uno de los decretos más esperados en la sanidad pública andaluza", ha subrayado Antonio Sanz. De esta forma, según el consejero, se busca "favorecer la estabilidad de los profesionales y mejorar la continuidad asistencial en áreas que requieren estabilizar las plantillas". Por lo tanto, ha anunciado que "se sacarán plazas todos los años" para impulsar la equidad del sistema.

La convocatoria, que se lleva a cabo por concurso, incorpora un baremo de méritos que beneficia y que otorga un peso determinante a la experiencia profesional. "Se les reconoce una baremación especial a zonas de difícil cobertura. Primamos a estos profesionales", ha estacado Sanz.

El decreto nuevo establece además una serie de medidas de simplificación para agilizar la cobertura de las plazas vacantes en las zonas de difícil cobertura de Andalucía. De acuerdo con Sanz, esta medida se une a la oferta de empleo público del Servicio Andaluz de Salud para el año 2025, que se "aprobará antes del final de año, con 10.289 plazas". "El objetivo es claro, conseguir que en el 2026, un 96% sea ya de plazas estabilizadas en las plantillas de profesionales sanitarios en Andalucía", ha adelantado el consejero.

¿Qué son plazas de difícil cobertura?

El decreto aprobado por la Junta de Andalucía en 2020 califica como "puestos de difícil cobertura" aquellos en los que el número de solicitudes existentes en la bolsa temporal de empleo de una categoría y especialidad, en su caso, ponderada respecto al número de profesionales efectivos en plantilla, alcanza un coeficiente insuficiente para la cobertura de dicho puesto. También tienen esta consideración aquellos puestos que no haya sido posible cubrir a través de los procedimientos ordinarios en ofertas de empleo temporal.

Cada año, la Junta de Andalucía establece una declaración de puestos de difícil cobertura cuyas plazas son aprobadas en una resolución específica y que tienen incentivos para favorecer su ocupación. Principalmente, aquellas personas que ocupan puestos de sanitarios en estas zonas tienen más puntuación y están mejor posicionados para acceder a otras plazas cuando así se requieran.

Ahora, a estos incentivos se añade por el nuevo decreto que el criterio de selección será el de concurso. Así, según establece el decreto, se aprobará un procedimiento selectivo específico para cubrir las plazas de cada año a través de este procedimiento.