La familia de García Caparrós solicita oficialmente que se le trate como víctima de terrorismo 48 años después de su asesinato

La familia de Manuel José García Caparrós ha pedido el inicio de la tramitación del malagueño como Víctima del Terrorismo. Así lo ha hecho saber la asociación, que ha registrado un escrito dirigido a la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo, dependiente del Ministerio del Interior.

En el escrito, la familia ha expuesto una consulta sobre si la Presidencia del Gobierno había trasladado a consulta la consideración de García Caparrós como víctima del terrorismo ante la Dirección General de Apoyo a las Víctimas de Terrorismo. Asimismo, han pedido conocer cómo pueden hacer efectiva esta consideración para su hermano, "vilmente asesinado por la espalda en una manifestación pacífica donde se creó terror por parte de la policía armada".

La familia espera que con este escrito se active el procedimiento. Este jueves, 4 de diciembre, se cumplen 48 años del asesinato del malagueño.

Recientemente, la familia ha podido acceder a todos los archivos clasificados sobre la muerte de García Caparrós. "Ya es oficial y vamos a poder gritarlo quién fue, vamos a poder descansar", expusieron las hermanas entonces. El pasado 17 de noviembre accedieron a toda la documentación y la están analizando.

Actos de homenaje

Las hermanas de Caparrós estarán en la esquina donde el joven cayó desplomado. Será el primer acto de conmemoración en un día que contará con más actividades por la tarde.

La Asociación García Caparrós llevará a cabo una jornada de memoria y homenaje al joven en Casares, a partir de las 18.30 horas. Intervendrán Juan Luis Villalón, alcalde de la localidad; las hermanas de Caparrós; Lucía Sócam y Juan José Téllez con un recital poético musical; el actor Salva Reina y los miembros de Califato 3/4 Jesús Bienvenido y Chaparro.

En conmemoración de los 48 años de este asesinato, la familia del pintor del Perchel, Manuel Garvayo, donará al Ayuntamiento de Casares una reproducción de la obra 'Su última lucha (a García Caparrós)'. Esta obra servirá para comenzar un futuro memorial en la casa natal de Blas Infante, donde ya se encuentra el DNI original de García Caparrós.