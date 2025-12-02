Andalucía busca médicos en el extranjero ante la falta de sanitarios: capta más de 800 al año

El Gobierno de Juanma Moreno sigue apostando por medidas para atajar uno de los principales problemas del sistema sanitario público andaluz: la falta de médicos. Para hacerle frente, ha puesto sobre la mesa medidas como la nueva convocatoria de plazas en zonas rurales o, un año más, la renovación de la exención del requisito de nacionalidad para los médicos extranjeros no comunitarios. Este martes, durante su intervención en el Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que esta medida seguirá vigente en 2026. Se trata de una apuesta para atraer a médicos de otros países y así "garantizar la atención sanitaria en déficit" de profesionales. Dicha medida ha sido aprobada en el Parlamento andaluz durante la sesión.

Esta búsqueda de profesionales extranjeros deriva de la necesidad de dotar al sistema sanitario público de Andalucía del personal asistencial suficiente para poder ofrecer una cobertura sanitaria de calidad a la totalidad de la población. El año pasado, Andalucía recibió 847 médicos especialistas que llegaron a la comunidad desde sus países de origen para ejercer como facultativos. Este 2025, en lo que va de año ya se han recibido 842 médicos. Todos los facultativos deben de acreditar que son especialistas con la documentación correspondiente, pero están exentos de presentar el requisito de nacionalidad para poder ejercer en la comunidad.

El SAS otorgará plazas a médicos extranjeros no comunitarios tras agotar la contratación a profesionales con nacionalidad

De acuerdo con la excepcionalidad de la medida, el Servicio Andaluz de Salud realizará los nombramientos de las personas extranjeras no comunitarias "tras haber agotado las posibilidades de contratación de personas que cumplan con el requisito de nacionalidad" y, en todo caso, "los nombramientos incluirán una condición resolutoria de cese", que tendrá lugar en cualquier momento en el que se produzca la incorporación de una persona perteneciente a la categoría profesional que cumpla el requisito de nacionalidad.

Si se echa la vista atrás, el análisis de los datos de las contrataciones de carácter temporal del personal médico especialista y personal de enfermería realizadas refleja que la situación de escasez de este tipo de personal sigue aumentando. Así, en cuanto al personal médico especialista extranjero no comunitario, se formalizaron 65 contratos en 2018; 177 en 2019, 479 en 2020, 678 en 2021, 846 en 2022, 1.154 en 2023 y 842 en 2024. En cuanto al personal de enfermería extranjero no comunitario, se formalizaron cuatro contratos en 2018, siete en 2019, 20 en 2020, 25 en 2021, 24 en 2022, 37 en 2023, 9 en 2024 y 4 en lo que llevamos de 2025.

Entre las causas que están en el origen de esta situación destaca la falta de atractivo de determinadas plazas, habitualmente en zonas rurales; las estrictamente demográficas como es el aumento de profesionales que se retiran de la actividad asistencial por llegar a la edad de jubilación; o el desajuste actual del sistema para formar a un número suficiente de profesionales para asegurar el relevo generacional en algunas categorías de personal sanitario