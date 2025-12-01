El precio de la vivienda sigue al alza en Andalucía y aumenta un 20% en un año

El precio de la vivienda sigue sin tocar techo en Andalucía. El último dato correspondiente al mes de noviembre del informe que periódicamente realiza el portal Fotocasa refleja un crecimiento medio en la comunidad autónoma de un 20,7% respecto al mismo mes del año pasado, lo que supone la cuarta subida más alta del país. En total, el precio medio de las viviendas se sitúa ya en 2.713 euros el metro cuadrados. Para una vivienda estándar de 80 metros cuadrados esto supone 217.050 euros aunque esta es una cifra que se supera ampliamente en las ciudades y zonas costeras.

El precio medio de la vivienda a nivel nacional ha subido un 18,8% en este último informe. Sin embargo, seis comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, han sufrido incrementos por encima de este índice. Concretamente, Murcia (24,4%), Comunidad Valenciana (23,5%), Asturias (23,4%), Andalucía (20,7%) y Canarias (20,2%). Por debajo quedan otros territorios como Madrid o Barcelona.

Con este aumento, Andalucía escala hasta la quinta posición en el ranking de comunidades autónomas con el precio del metro cuadrado más caro con 2.713 euros. Están por delante Baleares con 5.206 euros el metro cuadrado, y Madrid con 5.059, las dos únicas por encima de los 5.000 metros cuadrados. En tercer y cuarto puesto se sitúan Cataluña (3642 euros por metro cuadrado) y País Vasco (3.181 euros).

En las ocho provincias el precio de la vivienda sube respeto al año anterior. La clasificación la lidera Almería con el 18,3% seguida de Granada (15,1%), Cádiz (13,8%), Sevilla (13,6%), Málaga (12,9%), Córdoba (9,9%), Huelva (7,7%) y Jaén (1,9%). En cuanto a los precios la provincia que tiene la vivienda de segunda mano con el mayor precio es Málaga con 4.356 euros/m2, Granada con 2.453 , Cádiz con 2.281, Sevilla con 2.084, Huelva con 1.665, Almería con 1.618, Córdoba con 1.587 y Jaén con 1.026.