La izquierda sale a la calle en el 'Día Nacional de Andalucía' contra Moreno y las alianzas de PP y Vox

La Plataforma 4D ha celebrado este domingo en Sevilla una manifestación con motivo del Día Nacional de Andalucía, en referencia al 4 de diciembre, en el que se recuerdan las manifestaciones que por la autonomía andaluza se celebraron aquel día de 1977, en la etapa de la Transición española a la democracia. La marcha ha llevado como lema Por la soberanía, por la defensa de los servicios públicos, por la paz.

El acto ha estado respaldado por formaciones de izquierda como Izquierda Unida, Podemos Andalucía, Adelante Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz, así como por otras organizaciones como el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). La manifestación ha partido desde la Plaza del Altozano a las 12:00 horas en dirección al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta.

Oficialmente, el 4 de diciembre se celebra el Día de la Bandera de Andalucía, una jornada que instituyó el Gobierno de la Junta presidido por Juanma Moreno en la presente legislatura, y que contará con un acto institucional organizado por la Junta en el que la periodista almeriense y presentadora de Informativos Telecinco Isabel Jiménez realizará el homenaje a la bandera.

Representación política andaluza y nacional

Por su parte, la representación política en el acto se ha incrementado en las últimas horas, y no sólo con políticos de ámbito andaluz, sino que también ha estado presente la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, quien ha cargado contra la "derecha golpista" por las concentraciones paralelas convocadas este domingo en Madrid por PP y Vox, en rechazo al clima político tras el ingreso en prisión del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, y ha argumentado que "quiere mandar, aunque no gobierne".

Montero ha instado a "pararle los pies a la derecha golpista", en declaraciones a los medios durante la concentración. Ha sostenido que este ejercicio de movilización en la calle de ambos partidos es un síntoma de que "la derecha ya no se puede quitar el golpismo de encima" y ha situado este evento político como un intento de "lavarse la cara con este tipo de movilizaciones"

Irene Montero junto a los integrantes de Podemos en Andalucía / PODEMOS ANDALUCÍA

La dirigente de Podemos ha considerado que España afronta en términos políticos hechos de "una gravedad con pocos precedentes" al argumentar que "el sistema político lo ha reventado la derecha". También ha arremetido contra el Gobierno, asegurando que "el Partido Socialista no puede con esta derecha", tras recriminarle que "cuando ve lo que está pasando no es capaz de hacer nada", ha considerado Montero. Ha incidido que "necesitamos una izquierda fuerte y necesitamos que vuelva Podemos" con la idea de que "gobierne en España y en Andalucía".

Por ello, ha apostado por "una izquierda fuerte que sea capaz de echar a esta derecha" y a partir de ahí desarrolle un programa de gobierno de "transformaciones sociales, feministas y de justicia social, de acceso al derecho a la vivienda, de cuidado de los servicios públicos que España y Andalucía tanto necesitan".

Montero ha estado acompañada por el candidato de su partido a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, que este sábado fue ratificado por la militancia para ser la persona que encabece a la formación morada en elecciones autonómicas previstas en 2026.

Significado del 4D

También ha asistido a la concentración el coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de 2026, Antonio Maíllo, quien ha indicado, aprovechando la reivindicación de este día, que el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, se encuentra "encerrado en sus datos, en sus cifras y con una absoluta insensibilidad a los grandes problemas que acucian al pueblo andaluz", y ha considerado que la "marcha atrás del Partido Popular ha empezado ya".

Maíllo ha expuesto que nos encontramos "en un momento crucial tras el debate de la comunidad, donde se ha evidenciado a un gobierno acorralado", y ha afirmado que "se ha abierto una ventana que va a conformar un espíritu de cambio". Al hilo, ha concretado que Juanma Moreno ya no es el mismo "de hace siete años, ni mucho menos el de hace tres años".

En cuanto a la reivindicación de que el Día Nacional de Andalucía sea el 4 de diciembre, ha recordado que aquella jornada de 1977 es un símbolo "de algo muy importante" y ha precisado que lo celebran en memoria del asesinato de García Caparrós, "símbolo del poder autonómico que se dio después del 28F".

La izquierda sale a la calle para reivindicar el 4 de diciembre como el Día Nacional de Andalucía / ROCÍO RUZ / Europa Press

En cambio, ha señalado que el Partido Popular resignifica el 4D hablando del "día de la bandera", y ha expresado al respecto que "no hay bandera que tape la corrupción que viene del Partido Popular de Almería", con una "responsabilidad evidente y clamorosa de un presidente de la Diputación y de sus más altos cargos vinculados a los contratos de mascarillas que se vinculan al troceamiento de los contratos en el SAS para escapar al control de la intervención".

En definitiva, Maíllo ha asegurado que en la comunidad "necesitamos cambios, necesitamos un gobierno que proteja a la mayoría social y en eso vamos a estar empleados desde la candidatura de por Andalucía que yo encabezo".

Financiación justa y sanidad pública

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, también ha sido crítico con las concentraciones celebradas por la derecha en Madrid y se ha cuestionado si "también van a manifestarse contra los gerentes del PP imputados".

García ha reivindicado este domingo que "sólo queda andalucismo" cuando las opciones políticas que tienen los andaluces ante sí son que "uno lo que quiere es darle dinero a Asisa", en alusión velada al Partido Popular de Andalucía, mientras que "otro quiere dárselo a las élites de Madrid y Cataluña", en referencia al modelo de financiación que diseña el PSOE.

La izquierda sale a la calle para reivindicar el 4 de diciembre como el Día Nacional de Andalucía / Rocío Ruz / Europa Press

En declaraciones a los medios de comunicación, ha asegurado que "hoy nos colocamos detrás de la plataforma de 4D", así como ha considerado que "tenemos la suerte de tener dos días de Andalucía: el 28 de febrero y el 4 de diciembre".

Ha sostenido en este sentido que "Andalucía está sistemáticamente maltratada", un problema que ha atribuido tanto a gobiernos "del PSOE, el PP, PSOE y Sumar", por cuanto ha esgrimido que "siempre somos los últimos de los últimos, las últimas de las últimas" y ha instado a que "esto se tiene que acabar".

"No vamos a aceptar ningún sistema de financiación autonómica que no reconozca a Andalucía en pie de igualdad con el resto", ha reflexionado en este sentido al considerar que el modelo de financiación, cuya vigencia expiró en 2014 tras haber entrado en vigor en 2009, "siga beneficiando a otros territorios por encima de Andalucía".

A este argumento general sobre la financiación de Andalucía ha hecho un matiz como es que "el dinero del sistema de financiación autonómico tiene que ir a la sanidad pública", ya que en un soterrado reproche a la gestión del Partido Popular en la Junta de Andalucía ha considerado que "no puede pedirse un sistema de financiación autonómico para Andalucía mejor y con la otra mano coger dinero y dárselo a Asisa".