Más de 4.600 usuarios en el primer fin de semana de la temporada de esquí de Sierra Nevada

Más de 4.600 usuarios, entre visitantes y esquiadores, se han dado cita entre ayer sábado y este domingo en la estación de esquí de Sierra Nevada coincidiendo con el primer fin de semana de la temporada invernal, en la que las condiciones de nieve han permitido la apertura de 7,5 kilómetros de superficie esquiable.

Según ha informado a EFE Cetursa-Sierra Nevada, la empresa pública que gestiona la estación de esquí, la estación ha recibido este domingo a más de 1.600 personas en un día cubierto y nevado en el que el que el recinto mantiene abiertos, al igual que ayer, nueve medios mecánicos: dos telecabinas, cinco telesillas y dos alfombras de iniciación.

Las bajas temperaturas han permitido este domingo la producción de nieve en la Pista del Río hasta Pradollano, que está cubierto de nieve, según las fuentes.

Ayer sábado, primer día de la temporada, fueron 3.000 las personas que estrenaron la temporada de esquí en Sierra Nevada, entre cuyas novedades figuran la entrada en funcionamiento de 12 nuevos cañones de nieve, la nueva iluminación de las pistas El Río y Maribel o las tres nuevas máquinas pisapistas, lo que ha supuesto más de 19 millones de euros de inversión, según adelantó la consejera de Fomento, Rocío Díaz, durante el acto inaugural.

Los 7,5 kilómetros de superficie esquiable, con espesores de entre 20 y 40 centímetros de nieve polvo dura, se concentran en nueve pistas de la zona de Borreguiles de la estación, que presenta 355 metros de desnivel esquiable.

Cortes de carretera por nieve

Por otra parte, la nieve condiciona este domingo la circulación en la A-395, la carretera que da acceso a la estación de esquí de Sierra Nevada y que permanece cortada del kilómetro 32 al 39. El corte no afecta en cualquier caso la estación, informa el centro coordinador de emergencias 112.