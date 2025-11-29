Sanz señala que Moreno está «muy en forma» para las elecciones de 2026

El coordinador nacional de Interior y Emergencias del Partido Popular y consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha asegurado este sábado que las conclusiones tras el Debate sobre el estado de la comunidad, celebrado durante el jueves y el viernes en el Parlamento de Andalucía, son, en referencia a Juanma Moreno, "un presidente muy en forma, con muchas ideas, mucho proyecto" ante unas elecciones andaluzas previstas en 2026.

Argumento al que ha sumado que "después de siete años de gobierno se volvió a comprobar que el único partido político que tiene un proyecto para Andalucía, un modelo de buen gobierno, ha sido el Partido Popular", como ha puesto de manifiesto durante su intervención en la inauguración de la nueva sede del PP en Puerto Real (Cádiz).

"No estamos ante el fin de un ciclo, estamos ante un ciclo activo que tiene mucho futuro que tiene mucho recorrido", ha sostenido Sanz para rechazar así el argumento del agotamiento de ideas después de dos legislaturas del Partido Popular al frente de la Junta de Andalucía.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, antes de intervenir en lo que es el último Debate de la Comunidad Autónoma. / María José López - Europa Pre / Europa Press

Sanz ha sostenido que en este debate se ha manifestado que Andalucía "es modelo de gestión y de buen gobierno", imagen que ha contrapuesto a que a "la líder de la oposición ni está ni se le espera", en referencia a la vicepresidenta y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero.

El dirigente del PP andaluz ha subrayado que esa doble actividad de Montero a nivel nacional y su liderazgo de los socialistas andaluces propicia que "María Jesús Montero ha elegido defender a Sánchez y no defender a Andalucía" al considerar que "es incompatible defender a Sánchez y defender a Andalucía".

"Ella ha decidido quedarse con Sánchez y por eso no estaba ayer ni anteayer en el Parlamento de Andalucía defendiendo a Andalucía", ha seguido ahondando Sanz sobre la figura de Montero.

Ha defendido una hoja de servicios del Gobierno andaluz en empleo, materia donde ha hablado de "una Andalucía líder", así como en creación de empresas, de inversión extranjera en Andalucía, y a esto ha sumado su propia gestión como consejero de Sanidad, competencia que ejerce desde su nombramiento como el 15 de octubre.

Un ámbito donde ha reclamado que "tenemos el mayor presupuesto de la historia en sanidad en Andalucía", por lo que ha recordado su crecimiento absoluto de 1.000 millones entre este año y el próximo, así como ha remarcado su representatividad por cuanto "uno de cada tres euros está dedicado a la sanidad, prácticamente, un 33% del presupuesto", dato del que ha inferido que revela "una apuesta fortísima por la sanidad".

Acto único para pacientes de cáncer de mama

Ha señalado también un crecimiento cualitativo en esta competencia al blandir iniciativas como "nuevas terapias" o el anuncio que hizo Moreno durante el Debate de la Comunidad como "el acto único" con el cribado de cáncer de mama y de esa forma, las pacientes catalogadas como BI-RADS 4 y 5, tendrán "sus pruebas en un acto único, sin tener que dilatar una mamografía, de una ecografía o de una biopsia", además de remarcar la meta de "un protocolo homogéneo" en cáncer de mama todos los hospitales.

Ha reivindicado el consejero de Sanidad otras iniciativas anunciadas en el debate como las prótesis capilares o el balance del plan de choque del cribado de cáncer de mama, donde "cumplimos el compromiso que adquirimos, de que antes del 30 de noviembre todas las mujeres, las 2.317 mujeres que habían sufrido esa falla de información y esos retrasos iban a tener las pruebas y hoy podemos decir que hemos cumplido".

Tras defender la inminente aprobación por el Parlamento en diciembre del Presupuesto para 2026, hecho que ha situado como "excepcional" frente a la situación nacional o en otras comunidades autónomas donde "no tienen presupuesto", para remarcar entonces que "somos una excepción" en ese panorama político cuando "el gobierno de Juan Moreno estabilidad, confianza y seguridad".