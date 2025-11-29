El PSOE-A urge a la Junta un "plan de choque" sobre salud mental con 150 millones de "financiación extraordinaria"

El Grupo Socialista tiene previsto defender el próximo miércoles, 3 de diciembre, en el Pleno del Parlamento una moción relativa a política general en materia de salud mental con la que, entre otras cuestiones, quiere instar a la Junta a "reconocer la situación de la salud mental en Andalucía como una emergencia sanitaria, social y política", y a que adopte "un Plan de Choque inmediato, de ejecución obligatoria y con financiación extraordinaria de 150 millones de euros que deberá incorporarse en la planificación y en los recursos previstos para el ejercicio 2026".

Así figura en la primera de las 28 propuestas de las que consta esta moción, consultada por Europa Press, con la que el PSOE-A también quiere instar al Gobierno andaluz a través del Parlamento a "reforzar, de manera urgente y con dotación presupuestaria adicional, que deberá incorporarse en la planificación y en los recursos previstos para el ejercicio 2026, todos los dispositivos asistenciales públicos de atención a la Salud Mental", así como a "incrementar las plantillas de psiquiatría, psicología clínica y enfermería especializada en salud mental, trabajo social y terapia ocupacional para alcanzar las ratios de las comunidades autónomas mejor dotadas en los dos próximos años".

Con esta iniciativa, que deriva de una interpelación que la diputada del PSOE-A María Ángeles Prieto dirigió al consejero de Sanidad, Antonio Sanz, en el Pleno anterior, se busca "frenar la fuga actual de profesionales hacia otras comunidades y hacia la práctica privada como consecuencia de las precarias condicionales laborales que se ofrecen a los profesionales por parte del Servicio Andaluz de Salud", según expone el PSOE-A en su moción.

De igual modo, el Grupo Socialista propone en esta iniciativa que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "garantizar la cobertura sistemática de permisos y bajas laborales de larga duración en el personal de los dispositivos asistenciales de atención a la salud mental, a fin de asegurar la continuidad asistencial y evitar sobrecargas en las plantillas".

Que la Junta haga "públicos los informes de evaluación de las acciones desarrolladas para la prevención, atención y posvención de Suicidio desde 2023, indicadas en el Programa de Prevención de la Conducta Suicida", así como que ponga "en marcha en el plazo máximo de dos meses, todas las medidas pendientes y sin implementar, así como la activación inmediata del Código Suicidio en toda Andalucía", son otras de las propuestas dirigidas a la Junta que el PSOE-A plantea en su moción, en la que reclama a la administración autonómica "una partida presupuestaria específica de 12 millones de euros para reforzar los recursos disponibles" que se incorpore "en los recursos previstos para el ejercicio 2026".

Mejoras en atención primaria

Asimismo, el PSOE-A quiere que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "cumplir de forma inmediata con los acuerdos del Pacto de Mejora de la Atención Primaria en relación a la contratación de 411 enfermeras escolares", y a "contratar otras 400 profesionales durante 2026 para disminuir progresivamente las elevadas ratios enfermera/centros educativos actuales".

También, que el Parlamento urja a la Junta a "incrementar de manera inmediata un 30% la dotación de profesionales de las Unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMI), para disminuir las demoras actuales, garantizar seguimientos frecuentes y poder incluir otros perfiles de pacientes y familias", y a "poner en marcha, durante 2026, Programas de Acompañamiento Terapéutico a las familias, en cada Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMI), con apoyo domiciliario y tutoría de menores orientada a los casos con problemática familiar grave, dificultades escolares derivadas de problemas de salud mental y desajustes emocionales entre los miembros", para lo cual el PSOE-A solicita una partida de "dos millones de euros" con "presupuestos finalistas".