La militancia de Podemos ratifica a Delgado como su candidato a las andaluzas de 2026 con un apoyo del 87,2%

La militancia de Podemos Andalucía ha ratificado la elección del parlamentario autonómico Juan Antonio Delgado como su candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía a las elecciones al Parlamento de Andalucía previstas en 2026. Diputado por la circunscripción de Cádiz, es portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Por Andalucía.

Delgado ha logrado el 87,29% de los 3.573 votos emitidos cosechando 3.119 apoyos y ha recibido 454 votos en blanco, según ha informado este partido con una nota.

La coordinadora de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha felicitado a las personas elegidas y ha destacado la alta participación del proceso al señalar que se supera las primarias orgánicas celebradas en diciembre pasado.

Martínez ha sostenido que se demuestra "una vez más, que somos una organización que hace las cosas de manera diferente, eligiendo sus candidatos y candidatas directamente mediante primarias".

La líder de Podemos Andalucía ha agradecido a la militancia su participación y ha felicitado a los candidatos y candidatas que "tendrán el peso y la responsabilidad de volver a poner en pie una izquierda valiente en Andalucía que represente una alternativa real a las políticas de destrucción de los servicios públicos que lleva a cabo Moreno Bonilla".

Podemos ha informado de que junto a Delgado se conforma un cuerpo de lista con la elección de 86 candidatos y candidatas, que encabeza Alejandra Durán, también diputada autonómica por Granada y secretaria institucional de Podemos Andalucía.

A Durán le sigue quien fuera coordinadora de Podemos Andalucía, Martina Velarde, diputada en el Congreso y miembro de la ejecutiva estatal. A Velarde le sigue María Ángeles García, responsable provincial de Sevilla y actual secretaria de círculos de Podemos Andalucía.

La lista sigue con Marina Liberato, responsable provincial de Podemos en Cádiz; Micaela Jiménez, responsable provincial de feminismos de Málaga; Dolores Montávez, responsable provincial en Jaén; Jesica Jiménez, responsable provincial de feminismos de Almería; Pedro Delgado, concejal delegado de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y Hermes Gómez, responsable provincial de Huelva, mientras que Rafael Oliva figura en el puesto décimo.