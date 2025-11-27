"Privatización, mentiras y corrupción": la izquierda carga en bloque contra la gestión de Juanma Moreno

"Privatización, mentiras y corrupción". Los motivos que hicieron que el PSOE-A perdiera la presidencia de la Junta de Andalucía son los mismos que le ha recriminado la izquierda al presidente Juanma Moreno en el último debate sobre el estado de autonomía de la legislatura. PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía han coincidido en cargar contra el dirigente por su gestión sanitaria y el caso que ha destapado la UCO en el PP de Almería.

La primera jornada del debate ha terminado cerca de las 21:30 de la noche. "Que sea una cosa cortita ya, ¿no?", ha bromeado el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en su turno de palabra, el último de todos. Pese a la longitud del día en el Parlamento de Andalucía, cada vez que el presidente ha tomado la palabra, su defensa ha sido la misma: "Está faltando a la verdad".

"Los números que barajamos y que sostienen la información nos lo entregan ustedes", ha asegurado la portavoz de Por Andalucía Inma Nieto. Las criticas por la gestión sanitaria y la privatización han sido una constante durante la tarde. Así, la portavoz del PSOE, María Márquez, ha señalado "se ha reforzado la externalización" y el de Adelante ha lamentado que el PP "maltrata a la gente en la pública y se tienen que ir donde puedan".

Moreno ha rechazado las críticas a la privatización y ha repetido una y otra vez que la oposición "miente". Así, ha destacado que "el 85% de las intervenciones se realizan en hospitales públicos". De hecho, ha puntualizado que la vicepresidenta María Jesús Montero señalaba que los conciertos eran una "colaboración que en ningún momento pone en duda lo publico de la sanidad" y ha reprochado que ahora le critiquen por esto.

El caso del PP Almería, en el foco

"¿Cuántos contratos tiene su Gobierno con la trama de Almería?", ha sentenciado la socialista. Como ella, Nieto ha lamentado que en 2018 Moreno señalara que "Andalucía no volvería a ser portada por escándalos de corrupción" y García ha leído una conversación de los detenidos para preguntar al presidente al respecto: "Tu polla no para de maquinar, lo malo es que no lo teníamos previsto, si no, tu polla no iba a parar".

El presidente no ha dudado en defenderse acusando a los socialistas de corrupción en la misma provincia. "En Almería hay muchas más condenadas a espera de juicio", ha recriminado Moreno, que ha señalado a la alcaldesa de Cantoria del PSOE o el alcalde de Lubrín, también socialista. Tampoco ha querido dejar pasar que el diputado de la misma bancada, José Luis Sánchez Teruel, está investigado por el caso Marismas.

"Hace escasos minutos que ha entrado en la cárcel el señor Ábalos", ha recordado Moreno a la portavoz del PSOE. La segunda parte del debate sobre el estado de la autonomía ha coincidido la decisión del juez del Tribunal Supremo de enviar a prisión al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su asesor, Koldo García, que se ha producido solo 20 minutos antes del inicio de la sesión. "Sé que están pasando una mala tarde", ha ironizado el presidente con el PSOE.

Críticas la Gobierno central

Sin duda, el debate entre el presidente de la Junta de Andalucía y la portavoz de los socialistas ha sido el más tenso de todos. Con un tono elevado y lleno de reproches, ambos dirigentes se han enzarzado en un cara a cara incapaz de alcanzar ningún punto en común. Tal ha sido el nivel que el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, ha tenido que interrumpir a ambos en múltiples ocasiones para conseguir el silencio.

Moreno ha aprovechado sus enfrentamientos con la izquierda para confrontar con el Ejecutivo central. "No hay un Gobierno en España que se haya saltado más reglas del juego que Sánchez, ni uno", ha denunciado el dirigente popular. Su principal diana ha sido la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha quien ha definido como "candidata de fin de semana" y ha denunciado por no acudir a este pleno pese a liderar el PSOE-A.

Quien sí que ha estado en la tribuna de invitados del Parlamento andaluz ha sido el líder de Izquierda Unida y recién nombrado candidato de Por Andalucía para las autonómicas, Antonio Maíllo, que ha ido a recibir a los suyos tras su intervención. Sin embargo, el presidente no ha hecho ninguna referencia a su presencia en el debate.

El fin de esta jornada ha sido más tranquilo que el del miércoles. Todos han coincidido en recordarle a Anabel Cano, una de las afectadas por los fallos en el cribado del cáncer. "Las últimas palabras que se escucharon ayer en este salón de plenos fue el grito desgarrador de Anabel", ha lamentado Márquez. Esta votante del PP, como le ha señalado Nieto, pedía hablar con Moreno a quien acusaba de haberle "arruinado la vida", pero no obtuvo respuesta.