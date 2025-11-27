GASTRONOMÍA
Andalucía amplía el firmamento de la Guía Michelin 2026: estos son los restaurantes con estrella
Andalucía suma así un total de 31 establecimientos con estrella Michelin: dos de ellos con tres estrellas, cuatro con dos estrellas, y 25 con una estrella Michelin
La cocina hecha en Andalucía ha acaparado la concesión de las nuevas estrellas de la Guía Michelin 2026 con cinco establecimientos distinguidos por primera vez con una estrella. Se consagra así como la comunidad con más estrellados en esta categoría con la incorporación de los restaurantes Mare (Cádiz), ReComiendo (Córdoba), Faralá (Granada), Ochando (Los Rosales, Sevilla)y Palodú (Málaga).
Todo un espaldarazo para la gastronomía andaluza, que renueva, además, a sus dos tres estrellas Michelin: el restaurante Noor de Paco Morales en Córdoba y el Aponiente del chef Ángel León en el Puerto de Santa María (Cádiz).
La concesión de una estrella Michelin es un antes y un después para chefs y establecimientos, ya que no solo supone un reconocimiento al buen trabajo realizado durante muchos años, sino también los sitúa en el mapa y en el punto de interés de muchos foodies, que pueden visitar su ciudad solo por la oportunidad de conocer el menú que les ha hecho merecedores de tan ansiado galardón.
31 establecimientos en Andalucía
La nueva Guía Michelin 2026 suma un total de 30 establecimientos con estrella Michelin en Andalucía: dos de ellos con tres estrellas, cuatro con dos estrellas, y 25 con una estrella Michelin.
Jaén, Málaga y Marbella, ciudades Michelin
Especialmente significativo es el caso de Jaén capital, de Málaga y Marbella, que atesoran cada una cuatro restaurantes distinguidos con al menos una estrella Michelin. En el caso de Jaén y Málaga, los establecimientos tienen el sello de una estrella, mientras que Marbella cuenta un dos estrellas Michelin y tres establecimientos con una estrella Michelin.
Los nuevos estrellas Michelin 2025 de Andalucía
Entre las novedades de la Guía Michelin desde Andalucía, destaca la incorporación de cinco nuevos restaurantes con una estrella: Mare (Cádiz), ReComiendo (Córdoba), Faralá (Granada), Ochando (Los Rosales, Sevilla)y Palodú (Málaga).
Listado de las estrellas Michelin en Andalucía
Estos son los 31 establecimientos con estrella Michelin en Andalucía:
Estrellas Michelin en Almería
- La Costa, El Ejido (una estrella)
Estrellas Michelin en Cádiz
- Aponiente, El Puerto de Santa María (tres estrellas)
- Alevante, Chiclana de la Frontera (dos estrellas)
- Lu cocina y Alma, Jerez de la Frontera (dos estrellas)
- Mantúa, Jerez de la Frontera (una estrella)
- Mare, Cádiz (una estrella)
- Código de Barra, Cádiz (una estrella)
- 'Mesón Sabor Andaluz' de Alcalá del Valle (una estrella)
Estrellas Michelin en Córdoba
- Noor (tres estrellas)
- Restaurante Choco (una estrella)
- ReComiendo (una estrella)
Estrellas Michelin en Granada
- La Finca, Loja (una estrella)
- Faralá (una estrella)
Estrellas Michelin en Jaén
- Bagá (una estrella)
- Dama Juana (una estrella)
- Malak (una estrella)
- Radis (una estrella)
- Vandelvira, Baeza (una estrella)
Estrellas Michelin en Málaga
- Skina, Marbella (dos estrellas)
- Bardal, Ronda (dos estrellas)
- Back, Marbella (una estrella)
- José Carlos García, Málaga (una estrella)
- Kaleja, Málaga (una estrella)
- Messina, Marbella (una estrella)
- Nintai, Marbella (una estrella)
- Palodú, Málaga (una estrella)
- Sollo, Fuengirola (una estrella)
- 'Blossom', Málaga (una estrella)
Estrellas Michelin en Sevilla
- Abantal (una estrella)
- Cañabota (una estrella)
- Ochando, Los Rosales (una estrella)
