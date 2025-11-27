Andalucía amplía el firmamento de la Guía Michelin 2026: estos son los restaurantes con estrella

La cocina hecha en Andalucía ha acaparado la concesión de las nuevas estrellas de la Guía Michelin 2026 con cinco establecimientos distinguidos por primera vez con una estrella. Se consagra así como la comunidad con más estrellados en esta categoría con la incorporación de los restaurantes Mare (Cádiz), ReComiendo (Córdoba), Faralá (Granada), Ochando (Los Rosales, Sevilla)y Palodú (Málaga).

Todo un espaldarazo para la gastronomía andaluza, que renueva, además, a sus dos tres estrellas Michelin: el restaurante Noor de Paco Morales en Córdoba y el Aponiente del chef Ángel León en el Puerto de Santa María (Cádiz).

El chef cordobés Paco Morales posa en Noor. / Manuel Murillo

La concesión de una estrella Michelin es un antes y un después para chefs y establecimientos, ya que no solo supone un reconocimiento al buen trabajo realizado durante muchos años, sino también los sitúa en el mapa y en el punto de interés de muchos foodies, que pueden visitar su ciudad solo por la oportunidad de conocer el menú que les ha hecho merecedores de tan ansiado galardón.

31 establecimientos en Andalucía

La nueva Guía Michelin 2026 suma un total de 30 establecimientos con estrella Michelin en Andalucía: dos de ellos con tres estrellas, cuatro con dos estrellas, y 25 con una estrella Michelin.

Jaén, Málaga y Marbella, ciudades Michelin

Especialmente significativo es el caso de Jaén capital, de Málaga y Marbella, que atesoran cada una cuatro restaurantes distinguidos con al menos una estrella Michelin. En el caso de Jaén y Málaga, los establecimientos tienen el sello de una estrella, mientras que Marbella cuenta un dos estrellas Michelin y tres establecimientos con una estrella Michelin.

Interior del restaurante Palodú, en Málaga. / CÓRDOBA

Los nuevos estrellas Michelin 2025 de Andalucía

Entre las novedades de la Guía Michelin desde Andalucía, destaca la incorporación de cinco nuevos restaurantes con una estrella: Mare (Cádiz), ReComiendo (Córdoba), Faralá (Granada), Ochando (Los Rosales, Sevilla)y Palodú (Málaga).

Listado de las estrellas Michelin en Andalucía

Estos son los 31 establecimientos con estrella Michelin en Andalucía:

Estrellas Michelin en Almería

La Costa, El Ejido (una estrella)

Estrellas Michelin en Cádiz

Aponiente, El Puerto de Santa María (tres estrellas)

Alevante, Chiclana de la Frontera (dos estrellas)

Lu cocina y Alma, Jerez de la Frontera (dos estrellas)

Mantúa, Jerez de la Frontera (una estrella)

Mare, Cádiz (una estrella)

Código de Barra, Cádiz (una estrella)

'Mesón Sabor Andaluz' de Alcalá del Valle (una estrella)

Estrellas Michelin en Córdoba

Noor (tres estrellas)

Restaurante Choco (una estrella)

ReComiendo (una estrella)

Periko Ortega, chef del restaurante ReComiendo, nueve estrella Michelin de Córdoba. / CHENCHO MARTÍNEZ

Estrellas Michelin en Granada

La Finca, Loja (una estrella)

Faralá (una estrella)

Estrellas Michelin en Jaén

Bagá (una estrella)

Dama Juana (una estrella)

Malak (una estrella)

Radis (una estrella)

Vandelvira, Baeza (una estrella)

Estrellas Michelin en Málaga

Skina, Marbella (dos estrellas)

Bardal, Ronda (dos estrellas)

Back, Marbella (una estrella)

José Carlos García, Málaga (una estrella)

Kaleja, Málaga (una estrella)

Messina, Marbella (una estrella)

Nintai, Marbella (una estrella)

Palodú, Málaga (una estrella)

Sollo, Fuengirola (una estrella)

'Blossom', Málaga (una estrella)

Estrellas Michelin en Sevilla