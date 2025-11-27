Día de la Bandera de Andalucía: ¿Es festivo el 4 de diciembre?

Contando los días para el ‘minipuente’ de la Constitución, los andaluces festejarán antes una efeméride muy significativa para la Comunidad Autónoma: el 4 de diciembre. Una fecha en la que se conmemoran las manifestaciones que se sucedieron en el territorio andaluz el 4 de diciembre de 1977 para reclamar una autonomía para Andalucía y que supusieron el punto de partida para el referéndum del 28 de febrero de 1980 y la consecución del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Para dotar de mayor entidad a este aniversario, en 2022 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó sumar esta efeméride al calendario andaluz y renombrarla como ‘Día de la Bandera de Andalucía'.

Manifestación en Sevilla el 4 de diciembre de 1977 / JUNTA DE ANDALUCÍA (PABLO JULIÁ)

Esta decisión de la Junta de Andalucía, aprobada en Consejo de Gobierno del 8 de noviembre de 2022, pretende reivindicar la "expresión de la voluntad del pueblo andaluz de acceder a las máximas cotas de autonomía bajo el símbolo común y de unión que representa la bandera de Andalucía, y que desde entonces identifica a los andaluces como una comunidad con sus aspiraciones y reivindicaciones".

Esto dice el calendario del 4 de diciembre

Pese a la significancia de la fecha en la historia de la Autonomía andaluza, el 4 de diciembre, que cae en jueves, es día laborable y no festivo, por lo que se mantiene como único festivo de la conmemoración de la autonomía el 28 de febrero, Día de Andalucía.

Eso sí, para esta jornada del 4 de diciembre, el Gobierno andaluz impulsa iniciativas educativas, sociales e institucionales que contribuyan a "garantizar la máxima difusión de los valores y significados que encarna la bandera de Andalucía", centrándose de este modo la actividad en actos institucionales y actividades en los colegios.