Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CALENDARIO LABORAL

Día de la Bandera de Andalucía: ¿Es festivo el 4 de diciembre?

Esta efeméride se instauró en 2022 para reforzar la autonomía andaluza y homenajear a quienes lucharon por ella

Celebración del Día de la Bandera de Andalucía en Córdoba en una imagen de archivo.

Celebración del Día de la Bandera de Andalucía en Córdoba en una imagen de archivo. / FRANCISCO GONZALEZ

María Roso

Contando los días para el ‘minipuente’ de la Constitución, los andaluces festejarán antes una efeméride muy significativa para la Comunidad Autónoma: el 4 de diciembre. Una fecha en la que se conmemoran las manifestaciones que se sucedieron en el territorio andaluz el 4 de diciembre de 1977 para reclamar una autonomía para Andalucía y que supusieron el punto de partida para el referéndum del 28 de febrero de 1980 y la consecución del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Para dotar de mayor entidad a este aniversario, en 2022 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó sumar esta efeméride al calendario andaluz y renombrarla como ‘Día de la Bandera de Andalucía'.

Manifestación en Sevilla el 4 de diciembre de 1977

Manifestación en Sevilla el 4 de diciembre de 1977 / JUNTA DE ANDALUCÍA (PABLO JULIÁ)

Esta decisión de la Junta de Andalucía, aprobada en Consejo de Gobierno del 8 de noviembre de 2022, pretende reivindicar la "expresión de la voluntad del pueblo andaluz de acceder a las máximas cotas de autonomía bajo el símbolo común y de unión que representa la bandera de Andalucía, y que desde entonces identifica a los andaluces como una comunidad con sus aspiraciones y reivindicaciones". 

Esto dice el calendario del 4 de diciembre

Pese a la significancia de la fecha en la historia de la Autonomía andaluza, el 4 de diciembre, que cae en jueves, es día laborable y no festivo, por lo que se mantiene como único festivo de la conmemoración de la autonomía el 28 de febrero, Día de Andalucía.

Noticias relacionadas y más

Eso sí, para esta jornada del 4 de diciembre, el Gobierno andaluz impulsa iniciativas educativas, sociales e institucionales que contribuyan a "garantizar la máxima difusión de los valores y significados que encarna la bandera de Andalucía", centrándose de este modo la actividad en actos institucionales y actividades en los colegios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Andalucía eleva a nivel 1 el plan ante el riesgo de inundaciones por el temporal de lluvia y viento
  2. La borrasca Claudia provoca casi un millar de incidencias en Andalucía
  3. El parlamentario Juan Antonio Delgado se presenta a las primarias de Podemos Andalucía para ser candidato a la Junta
  4. Antonio Sanz anuncia el inicio del proyecto CART_Andalucía para desarrollar terapias innovadoras contra el cáncer
  5. La Junta de Andalucía garantiza el traslado de las funcionarias víctimas de maltrato
  6. El juez señala que el expresidente de la Diputación de Almería conocía las mordidas
  7. El paro baja en 52.515 personas en Andalucía en el último año
  8. Los promotores de vivienda en Andalucía identifican los cuellos de botella del sector inmobiliario: estos son los 'lastres' para edificar

Día de la Bandera de Andalucía: ¿Es festivo el 4 de diciembre?

Día de la Bandera de Andalucía: ¿Es festivo el 4 de diciembre?

Los funcionarios andaluces se preparan para dos subidas salariales: ¿cuánto cobran en la Junta de Andalucía?

Los funcionarios andaluces se preparan para dos subidas salariales: ¿cuánto cobran en la Junta de Andalucía?

Andalucía amplía el firmamento de la Guía Michelin 2026: estos son los restaurantes con estrella

Andalucía amplía el firmamento de la Guía Michelin 2026: estos son los restaurantes con estrella

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Los funcionarios deberán pedir nuevos complementos para subir el sueldo

El juez señala que el expresidente de la Diputación de Almería conocía las mordidas

El juez señala que el expresidente de la Diputación de Almería conocía las mordidas

El primer Plan de Atención Temprana beneficiará a 42.000 niños andaluces menores de seis años

El primer Plan de Atención Temprana beneficiará a 42.000 niños andaluces menores de seis años

La Diputación de Almería formaliza la renuncia de su presidente

La Diputación de Almería formaliza la renuncia de su presidente
Tracking Pixel Contents