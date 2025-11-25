La Diputación de Almería formaliza la renuncia de su presidente

La Diputación de Almería acogió ayer lunes el pleno extraordinario para formalizar las renuncias del ya expresidente de la corporación, José Aureliano García, y del que fuera vicepresidente segundo, Fernando Giménez, ambos del PP, quienes dimitieron tras su detención en el marco del caso mascarillas. El presidente en funciones de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, defendió durante este pleno la «decisión generosa» de García y Giménez, ambos en libertad provisional, al subrayar que su renuncia permitió «proteger a la institución» y recuperar la «normalidad» pese a la gravedad de la crisis.

Escobar aseguró que ambos actuaron con «plena responsabilidad institucional» y con «lealtad a esta tierra», y afirmó que han antepuesto los intereses provinciales a los propios.

El pleno extraordinario -el primero celebrado desde las detenciones- se convocó para «dar cuenta» de la renuncia de los dos exdirigentes y de la documentación remitida por la Guardia Civil, limitada, según ha insistido Escobar, por el carácter secreto de la causa.

Posteriormente, la corporación celebró una segunda sesión extraordinaria, solicitada por el PSOE, para reclamar explicaciones sobre el alcance de la investigación.

Escobar recalcó que la Diputación «no dispone de ningún auto» y no puede facilitar aquello que no obra en su poder, aunque recordó que está en la causa personada «desde el primer minuto». Defendió la presunción de inocencia y dijo que este derecho, a su juicio, ha sido «vilipendiado de una forma implacable».

En un mensaje dirigido especialmente al portavoz socialista, Juan Manuel del Real, el presidente en funciones negó ocultación alguna y ofreció acceso «a todos y cada uno de los expedientes de esta casa, de todas las áreas, sin excepción», invitando a la oposición a revisarlos: «Pónganse a trabajar. Tienen personal, tienen recursos y tienen tiempo», ha afirmado.

El portavoz socialista, Juan Manuel del Real, reprochó al gobierno provincial que concluya el pleno «sin ofrecer una sola información» sobre los registros de la UCO, las áreas afectadas o el alcance real de la investigación.

«El PP se va de este pleno sin dar ni una sola explicación», denunció, acusando al equipo de gobierno de «silencio cómplice» y de intentar «desviar el foco» hablando de casos judiciales que afectan a cargos socialistas.

Del Real aseguró que la Diputación «ha vivido los peores días que se recuerdan», con su imagen «tirada al barro», y recriminó al PP que mantuviera «a un diputado investigado» en sus funciones: «No les es suficiente que esté investigado, ¿tiene que detenerlo la UCO para que actúen?», se preguntó. n