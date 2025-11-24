Los funcionarios andaluces en vilo: Gobierno central y sindicatos negocian una subida salarial

Medio millón de funcionarios andaluces llevan semanas en vilo. Todos esperan la decisión final sobre la subida salarial prometida por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública después de un año con el sueldo congelado. Sindicatos y Gobierno central negocian este lunes una subida que podría dar tranquilidad y alegría a 500.000 andaluces que trabajan para las distintas administraciones públicas del país.

Tras el fin del acuerdo alcanzado entre UGT y CCOO y el Ministerio en 2024, los representantes de los trabajadores y el Gobierno no habían vuelto a pactar una subida de los sueldos para garantizar el poder adquisitivo de los empleados públicos. No ha sido hasta noviembre, después de que CSIF, UGT y CCOO convocaran manifestaciones en todo el país, cuando el ministro Óscar López ha planteado una oferta.

En un primer momento, el dirigente socialista puso sobre la mesa un aumento del 10% de los sueldos de los trabajadores públicos en los próximos cuatro años. Además, en la letra pequeña indicaba que durante los dos primeros el aumento no podría superar el 4%. Así, entre 2027 y 2028 los salarios crecerían el 6% restante y el Ministerio propone que el mayor crecimiento se dé en 2027, cuando se espera una desaceleración de los precios.

Una subida superior al IPC

La medida fue rechazada por los sindicatos que la consideraban insuficiente al señalar que "no cubriría" la subida de los precios de los dos primeros años. Además, los representantes de los trabajadores aseguraban que el Gobierno tiene "más margen" para aumentar las nóminas de la administración. Estas quejas propiciaron que López aumentara su oferta hasta el 11%, que ahora negocian.

La nueva oferta se sitúa el aumento de los sueldos por encima del IPC, tal como reclamaban los representantes de los trabajadores. Este cambio fue bien recibido por parte de UGT y CCOO, que se comprometieron a analizar el texto, pero que miraban ya con buenos ojos la propuesta. De producirse, este aumento afectaría a todos los funcionarios de la comunidad autónoma tanto municipales, como provinciales, autonómicos y estatales.

Desde el último acuerdo, los empleados públicos han visto como sus sueldos subían. En 2022 el incremento fue del 2,5%; en 2023 ascendió al 2,5%; y en 2024 se estimó un 2% con un 0,5% adicional que finalmente se ha abonado este año 2025 (con un desembolso para la Junta de 150 millones de euros). Sin embargo, el acuerdo, firmado únicamente por UGT y CCOO, contemplaba partidas hasta el 2024.

La Junta aguarda la decisión

Sin un pacto cerrado sobre la mesa, en el aire está por el momento el calendario de movilizaciones que habían planteado los sindicatos contra el ministerio. En noviembre, las tres asociaciones mayoritarias proponían una manifestación nacional en Madrid y, si se llega a diciembre sin un acuerdo firmado, los representantes de los trabajadores plantean la primera huelga nacional de funcionarios desde que gobierna Pedro Sánchez.

A la espera de que se cierre el acuerdo entre ambas partes el Gobierno de la Junta de Andalucía contemplan una partida concreta en los presupuestos autonómicos para poder dar respuesta a esta medida. En concreto, en la presentación de las cuentas, la consejera de Hacienda, Carolina España, detalló que habían reservado 600 millones -300 de los cuales proceden de la reserva que se hizo en 2025-.

Por el momento, el primer compromiso en firme del Ministerio ha sido la supresión de la tasa de reposición. Esta medida, que hasta ahora ha estado vinculada a la aprobación de los presupuestos generales facilitaría la estabilización de los empleados públicos tal como exige la Unión Europea. Además, López ha presentado un plan para mejorar la situación laboral de los funcionarios y demás empleados públicos.