Un centenar de vecinos se concentra por el asesinato de una mujer en Rincón de la Victoria

Un centenar de personas se han concentrado este domingo a las puertas del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria en memoria de María Victoria, la mujer de 60 años que este sábado fue asesinada supuestamente a manos de su expareja.

La mujer estaba en proceso de separación de su marido, al que seguía visitando en su casa porque atravesaba una depresión, según ha afirmado el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado.

Los asistentes, que han portado una pancarta de unos diez metros de largo con el lema 'No a la violencia de género', han guardado cinco minutos de silencio, uno por cada una de las cinco mujeres fallecidas por violencia de género en la provincia de Málaga en lo que va de año, ha explicado.

El alcalde ha dicho que es "un día muy triste" para toda la sociedad que lucha contra la lacra de la violencia de género, que suma ya 12 mujeres fallecidas en Andalucía y 39 en España.

Ha llamado a "redoblar esfuerzos entre todos" para erradicar la violencia machista, ya que no corresponde solo a la víctima denunciar, sino que las administraciones públicas tienen que "poner más medios sobre la mesa" y la sociedad tiene que "colaborar" cuando vea "indicios claros" en el entorno de la mujer que no se atreve a denunciar, ha afirmado.

Concentración y minuto de silencio por el asesinato de una mujer de 60 años a manos de su ex pareja en Rincón de la Victoria / Gregorio Marrero

Una familia rota por la desgracia

María Victoria pertenecía a una familia "humilde, trabajadora, muy querida en el municipio" en la que "se ha cebado la desgracia en su vida": su hermano murió con 22 años en un accidente de tráfico, su padre falleció hace poco y ella ha fallecido presuntamente a manos de su marido, ha indicado Salado.

La mujer fue hallada sin vida y con signos de violencia este sábado en una vivienda de la urbanización Cotomar a la que acudió la Guardia Civil después de que los vecinos alertaran sobre las 10:20 horas al teléfono de emergencias 112 de una discusión de pareja.

La relación entre ambos "no era mala", ella seguía visitando a su marido en su casa porque "estaba en una depresión" y no constan antecedentes en el sistema Viogén, ha señalado el alcalde.

Al ser preguntado sobre la investigación, ha dicho que apunta a que el detenido es el asesino de María Victoria, porque cuando acudió la Guardia Civil y la Policía Local a su vivienda, "intentaron echar abajo la puerta y voluntariamente la abrió", y en su interior encontraron el cuerpo sin vida de su expareja.

A falta de confirmación por parte del Ministerio de Igualdad, la principal línea de investigación es la violencia machista, según fuentes próximas a la investigación.

Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha destacado la importancia de la lucha contra la violencia machista "los 365 días del año", sustentada en los pilares de la colaboración institucional, la concienciación social y el apoyo a las mujeres que sufren violencia.

Navarro ha subrayado la necesidad de que las instituciones trabajen en la detección temprana de situaciones de violencia y ha ofrecido un mensaje de esperanza a las víctimas, al asegurar que "de la espiral de la violencia machista se sale" y hay recursos para que tengan "una segunda oportunidad".