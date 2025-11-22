La Junta moviliza más de 1.600 millones de euros para empleo, inclusión social y educación

La Junta de Andalucía ha movilizado más de 1.660 millones de euros del Programa Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027, que tiene como objetivo fomentar el empleo, la inclusión social, la educación y la atención a colectivos vulnerables en Andalucía.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha recalcado que se trata del 79% de los importes programados para este periodo, lo que pone de relieve la "buena gestión" y el "alto nivel" de ejecución de fondos del Gobierno andaluz en beneficio de todos los andaluces, ha informado la Junta en un comunicado.

La Consejería ha hecho balance de la ejecución del Programa FSE+ y los progresos alcanzados durante el 3º Comité de Seguimiento Anual del Programa, celebrado el pasado octubre en el Archivo Histórico Municipal de Cádiz, y en el que participaron representantes de la Comisión Europea, la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE), la Dirección General de Fondos Europeos (DGFE), organismos gestores y agentes sociales.

Con una asignación total de 2.103 millones de euros, el Programa FSE+ Andalucía 2021-2027 representa un incremento del 22 % respecto al marco anterior, una dotación con la que se "reafirma", ha aseverado, el compromiso con una región más social, inclusiva y cohesionada, apostando por el empleo de calidad, la educación equitativa y la atención a los colectivos más vulnerables.

El comité de seguimiento ha puesto de manifiesto que en materia de empleo se han movilizado más de 210 millones de euros en medidas como incentivos al autoempleo, contratación indefinida y estabilidad laboral, así como el desarrollo de herramientas como el perfilado estadístico y el modelo de gestión integral del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Asimismo, se han activado dos de los tres objetivos específicos previstos en materia de empleo, con una previsión de ejecución del 70,31% para finales de 2025.

Los datos constatan que la prioridad de inclusión social ha sido la que más ha avanzado, con más de 608 millones de euros movilizados.

La consejera ha valorado el desarrollo del programa Eracis+, que da continuidad a la estrategia de intervención en zonas desfavorecidas, y que ha puesto en marcha 215 proyectos sociales, en colaboración con 48 entidades locales y 97 organizaciones del tercer sector, que han permitido atender a 13.276 personas, de las cuales el 66 % son mujeres. En concreto, el programa ha superado las 30.000 acciones de intervención.