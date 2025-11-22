Unos 277.000 andaluces se benefician de las ayudas al Bono Social Térmico

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha destinado, hasta la fecha, 40,97 millones de euros al pago del Bono Social Térmico de más de 277.440 personas en Andalucía.

El Bono Social Térmico consiste en ayudas económicas directas y complementarias al Bono Social Eléctrico, destinadas a las personas más vulnerables para compensar los gastos que ocasionan el uso de la calefacción, el agua caliente o la cocina, ha informado este sábado la consejería en un comunicado.

La gestión de esta ayuda se desarrolla desde la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda), que ha dispuesto personal dedicado a esta labor con el fin de agilizar la tramitación a las personas demandantes, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad.

En un primer momento, la Assda envió una carta para informar a las personas beneficiarias sobre la ayuda económica que les corresponde, los pasos a seguir para el cobro y los plazos para su realización.

La cuantía a percibir depende del grado de vulnerabilidad de la persona beneficiaria definido en el Bono Social Eléctrico y de la zona climática en la que esté su vivienda habitual.

Para facilitar el pago de esta ayuda, ordenado por la Dirección General de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente, se habilitaron diferentes vías, tanto telefónica como telemática a través de la página web de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía para consultar toda la información relativa al Bono Social Térmico y desde la que se puede acceder directamente al Sistema de Gestión. A la gestión del Bono Social Térmico han contribuido diferentes entidades que han llevado a cabo una colaboración para la difusión y tramitación de la ayuda, para garantizar que llegue a todas las personas que tienen derecho a la misma.

La Junta destaca la labor de la red de Servicios Sociales Comunitarios de las entidades locales de Andalucía, el conjunto de centros Vuela-Guadalinfo y los recursos que coordina la Dirección General de Consumo: consumoresponde.es, servicios provinciales de consumo y Oficinas Municipales de Información al Consumidor.

El Bono Social Térmico es una ayuda económica directa orientada a compensar los gastos de calefacción, agua caliente o cocina.

En el presente ejercicio 2025 se ha gestionado el Bono Social Térmico del año 2024 que corresponde a aquellas personas que fueron beneficiarias del bono social de electricidad a 31 de diciembre del 2023.