La Junta convoca el programa para la inserción laboral de colectivos vulnerables

La Junta de Andalucía ha publicado una nueva edición del programa T-Acompañamos, dirigido a promover la atención personalizada y la inserción laboral de colectivos vulnerables, que busca facilitar el acceso al empleo de más de 22.000 personas desempleadas, con un compromiso de gasto superior a los 100 millones de euros.

Según ha detallado la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo este viernes en un comunicado, este programa se llevará a cabo a través de Proyectos Integrales de orientación y formación que desarrollarán entidades de formación, sin ánimo de lucro, empresas de inserción, corporaciones o entidades locales autónomas.

La intención es "mejorar la cualificación" de estas personas vulnerables para que adquieran competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al mercado laboral, a través de orientación laboral, elaboración de diagnósticos de empleabilidad y diseño de itinerarios personalizados de inserción.

Los proyectos contemplan también actuaciones formativas para la adquisición de conocimientos técnicos y competencias laborales y acciones para la inserción como el acompañamiento en el empleo, preparación para la incorporación laboral, prospección del mercado laboral, captación de ofertas y propuesta de candidaturas de las personas participantes.

El programa, que tendrá una duración máxima de 18 meses, establece que al menos el 40 % de las personas participantes en estos proyectos a las que se les diseñe un proyecto integrado deberá lograr su inserción laboral, por cuenta propia o por cuenta ajena.

3.500 euros por persona atendida

Para el desarrollo y financiación de estas acciones, las entidades recibirán 3.500 euros por cada persona atendida, cantidad que incluye un incentivo de 528 euros que recibirán los desempleados si han participado, al menos, en 10 horas de acciones de orientación laboral y uno o varios cursos de formación de, al menos, 50 horas en total.

Los proyectos también recogen acciones para la inserción, con una ayuda a las entidades de 2.500 euros por cada una de las personas insertadas que deberán haber recibido, al menos, 40 horas de orientación laboral y acompañamiento al empleo y se incorporen al mercado laboral, por cuenta propia o por cuenta ajena, por un periodo no inferior a cuatro o tres meses, en el caso de que desarrolle la actividad profesional en el sector agrario.

Para conseguir un mayor impacto territorial de este programa, las entidades podrán solicitar hasta un máximo de 100 proyectos, en el caso de actuar en una sola provincia, o de 320 proyectos si actúan en dos o más provincias.

Entre las personas potencialmente beneficiarias de este programa están aquellas con discapacidad, en desempleo de larga duración, mayores de 45 años, migrantes, en situación de exclusión social y perceptoras de prestaciones, subsidio por desempleo o Renta Activa de Inserción.

Este programa, que la Junta ya ha desplegado en otras convocatorias, ha llegado a más de 63.000 personas, de las cuales está previsto que alrededor de 25.000 logren su inserción laboral, ha destacado la Consejería.