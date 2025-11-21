Andalucía lidera los ciberdelitos en España y suma un aumento del 0,26% en 2024

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad registraron un total de 81.526 ciberdelitos en 2024 en Andalucía, un 0,26% más que en 2023, situándose como la comunidad autónoma con mayor índice.

Según ha recogido el 'Informe sobre la Cibercriminalidad en España 2024', consultado por Europa Press, elaborado por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, las comunidades autónomas con mayor concentración de infracciones penales son, seguidas de Andalucía, Cataluña (76.079), Comunidad de Madrid (73.477) y la Comunidad Valenciana (46.707).

Por contra, las comunidades con menor concentración son La Rioja (2.312), Cantabria (6.536) y Navarra (6.992).

Sevilla, a la cabeza con más de 19.000 delitos

Por provincias a nivel andaluz, Sevilla lidera el ránking con 19.368 hechos, seguida de Málaga (18.137), Cádiz (12.638), Granada (9.480) y Córdoba (7.445).

A nivel nacional, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad registraron un total de 464.801 ciberdelitos en 2024, un 1,6 por ciento menos que en 2023 y el primer descenso de la serie histórica.

Del total de ciberdelitos conocidos por Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Ertzaintza, Mossos d'Esquadra y los distintos cuerpos de policía local, casi nueve de cada diez (412.850) fueron fraudes informáticos (estafas), que se redujeron un 3,5 por ciento respecto a 2023.

A mucha distancia le siguieron las falsificaciones cometidas a través de Internet (19.492 casos), que representan un 4,2 por ciento del total, lo que supone un incremento de un 28,7 por ciento frente al ejercicio anterior. Aumentan también los delitos de acceso e interceptación ilícita (32 %), amenazas y coacciones (1,5 %), contra la propiedad industrial e intelectual (94 %) y de interferencia de datos y en sistema (10 %). Por el contrario, descienden un 7 % los ciberdelitos sexuales.

En 2024, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido o investigado a 19.322 personas, un 14 por ciento más que en 2023. El número de casos esclarecidos se ha incrementado también en un 6,4 por ciento y representa ya casi el 14 por ciento del total de hechos conocidos. El informe señala que el perfil mayoritario del ciberdelincuente es un hombre (72 % de los detenidos o investigados), de entre 18 y 25 años (23,6 %) y de nacionalidad española (76,2 %).