La vivienda usada se encarece un 11,8 % en Andalucía, según un nuevo estudio del sector

El precio de la vivienda usada en Andalucíaha subido en el último año un 11,8 % debido a la alta demanda, que crece un 23 %, y la escasa oferta de inmuebles a la venta, que baja un 27 %, según un informe del grupo Tecnocasa.

La subida es desigual, ya que en las ciudades de Sevilla y Málaga, el precio sube más de un 18 %; en Córdoba y Granada lo hace un 12 %; en Huelva, un 8 %; en Jaén, un 6,25 %; y en las ciudades de Almería y Cádiz, la subida roza el 5 %.

Son datos del informe Análisis del mercado de la vivienda en Andalucía, un estudio elaborado por el Grupo Tecnocasa, a partir de la información de sus más de 240 oficinas en la zona, y que ha sido presentado este viernes, ha informado en un comunicado.

Jesús Jiménez, asesor de área del Grupo Tecnocasa en Andalucía, ha explicado que la franja de precios más común es la de viviendas de entre 75.000 y 150.000 euros, predominante en las ciudades de Sevilla (56,5%), Almería (55%), Granada (39,7%), Córdoba (58,7 %) y Huelva (58%).

En Jaén las viviendas son más baratas, de 75.000 euros o menos, en un 45,2 % de las operaciones realizadas, mientras que en Málaga (47,4 %) y Cádiz (50,2 %) están las viviendas más caras, de entre 150.000 y 225.000 euros

En relación con el tamaño del inmueble, en Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba, Huelva y Cádiz se imponen los pisos de entre 60 y 80 metros cuadrados; en Almería, de entre 80 y 100 metros cuadrados; y en Jaén están las viviendas más grandes, de más de 100 metros cuadrados.

Por su parte, el comprador actual en Andalucía adquiere el inmueble como primera vivienda, es decir, con el objetivo de residir en él. Esta opción se impone en todas las capitales de provincia andaluzas, muy por delante de la inversión para alquilar, la inversión para reformar y vender e incluso la compra como segunda residencia. Además, el comprador financia la adquisición del inmueble con una hipoteca en todas las ciudades, aunque en Jaén es donde hay más compra al contado (48,2 %).

Más de 275.000 nuevos hogares

Según las previsiones de Tecnocasa, la previsión de aumento de población en cinco años es de 361.864 personas, con una población total en 2030 de 9.083.881 habitantes.

Esto supondrá la necesidad de crear 275.443 nuevos hogares, con un total de 3.712.514 hogares en 2030 en la comunidad andaluza.

El informe analiza el dinamismo inmobiliario y Andalucía tiene un dinamismo del 3,33, por encima de la media nacional (que es de 3 ventas por cada 100 viviendas). Con ello, Andalucía es la tercera comunidad más dinámica de España, solo por detrás de la Región de Murcia (3,70) y la Comunidad Valenciana (3,67).

La provincia andaluza más dinámica es Almería, con 4,54 ventas por cada 100 viviendas, seguida de Málaga (3,85) y Cádiz (3,18). Por su parte, Huelva (2,88) y Jaén (2,63) son las provincias menos dinámicas.

Las poblaciones más dinámicas en vivienda de segunda mano en Andalucía son Vera, Vícar y Manilva.