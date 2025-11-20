La Junta de Andalucía presume de reducir en 2 años la espera en dependencia y dar 491.000 prestaciones este año

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha presumido este jueves en comisión parlamentaria de la reducción de la espera en dependencia en Andalucía, que ha pasado de 1.275 días en la época socialista a 534 en la actualidad, así como en la cifra récord de prestaciones que han concedido en lo que va de año: 491.000.

Según ha detallado su departamento en un comunicado, los datos publicados por el Imserso reflejan más de 321.000 personas atendidas y 491.000 prestaciones concedidas hasta octubre, lo que supone un incremento del 51 y del 76 %, respectivamente, respecto al año 2018, último de los gobiernos socialistas hasta el momento.

También ha subrayado la bajada en dos años de los días de espera en el sistema de dependencia, pasando de 1.275 en 2018 a 534, tras acumular meses de bajada ininterrumpida, si bien no se ha arrugado al decir que todavía "queda mucho trabajo por hacer".

Si bien, ha añadido, "es una realidad contundente e incuestionable que a día de hoy tenemos más plazas, más beneficiarios, más prestaciones, más financiación, mayor esfuerzo presupuestario y menos días de espera que en la etapa socialista en la Junta".

López ha cargado contra el modelo de la dependencia del PSOE, el cual han transformado "de manera profunda" en sus siete años en el gobierno andaluz, y ha afeado a los socialistas que, "a pesar de ser conscientes del caos, decidieron optar por la política de brocha gorda y mirar hacia otro lado".

Simplificación del procedimiento

Entre las mejoras impulsadas, la consejera ha destacado la simplificación del procedimiento a una única visita y una única resolución; la implantación de un solo aplicativo informático que permite la trazabilidad durante todo el proceso y la reducción del plazo administrativo para abrir centros residenciales de dos años a tres meses.

Asimismo, ha recordado la aprobación de una Orden pionera para la tramitación preferente de la dependencia a los colectivos más vulnerables, como los menores de 14 años, los mayores de 90, los enfermos de ELA y las personas en cuidados paliativos.

También ha tenido palabras de crítica a los socialistas por las personas que murieron esperando la dependencia en 2018, más de 13.000 personas "que escondieron en cajones", al tiempo que ha pedido perdón "por cada persona que fallece" en la actualidad esperando por esta prestación.

Igualmente, ha insistido en que el presupuesto andaluz de 2026 destina 2.610,6 millones de euros al sistema de la dependencia, "la mayor cifra de la historia de Andalucía", recordando que se ha alcanzado esta cifra pese a que el Estado no está cumpliendo al financiar el 50 % de los fondos para esta materia, sino solo el 29 %.

López ha considerado "insólito" que el PSOE andaluz "se dedique a aplaudir la postura que mantienen Pedro Sánchez y María Jesús Montero de agravio permanente a Andalucía, en lugar de defender los intereses de los andaluces, como demostraron al votar en contra en la Cámara andaluza de exigir al Gobierno de España el pago del 50 % de la dependencia que ha acordado con el País Vasco".