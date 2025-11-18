Las hermanas de Caparrós acceden a los archivos secretos 48 años después del asesinato de su hermano

Cuando ya se había perdido la cuenta de todo el sufrimiento acumulado y de los miles de días que llevaban esperando, las tres hermanas de Manuel José García Caparrós han tenido acceso al fin acceso a 'la verdad oficial' que se les había negado hasta ahora. Casi 48 años después del asesinato de aquel 'mártir de la autonomía andaluza', se les ha entregado toda la información de la Comisión de Encuesta que investigó lo sucedido durante una multitudinaria manifestación andalucista en Málaga, el 4 de diciembre de 1977. Por fin se ha producido, este martes al mediodía, una imagen como la de Paqui, Loli y Puri García Caparrós saliendo con cajas de documentos y archivos con audios a las puertas del madrileño Congreso de los Diputados. Pero ahí no acaba la lucha. Además de seguir trabajando para la anhelada declaración de Caparrós como víctima del terrorismo de Estado, ahora pelearán para poder hacer públicos los documentos secretos que se les ha permitido consultar. Es más, para desvelarlos en la medida de lo posible, se apoyarán en el asesoramiento legal necesario.

¿Quién fue -con nombre y apellidos- la persona que mató a su hermano? Esa es la pregunta a la que, más allá de las suposiciones que tenían, podrían ponerle respuesta sin, de momento, proclamarlo a los cuatro vientos porque esa documentación sigue teniendo la categoría de 'secreto'. Y ellas no podrán difundirlo todavía, pero no van a estarse tampoco quietas, según dejaron claro durante la visita a la Cámara Baja. Ante todo, tal y como han deseado desde aquel 4D, quieren seguir haciendo justicia con la memoria de aquel joven trabajador malagueño de Cervezas Victoria -vinculado al sindicato Comisiones Obreras- al que un policía mató con su pistola.

Otra imagen de las hermanas de Caparrós en el Congreso de los Diputados. / Europa Press

"Saber la verdad"

En declaraciones ante los medios de comunicación congregados en Madrid que ha recogido Europa Press, las hermanas de Caparrós se mantuvieron firmes en el objetivo de "saber la verdad de lo que pasó", "quién fue el asesino" y "quién dio la orden que se echara la Policía a la calle". "Al principio nos dijeron que fue un accidente de tráfico pero la gente de Málaga que estaba en la calle sabía lo que había pasado, ; es un capítulo de nuestra vida que estamos cerrando, pero todavía nos queda camino que recorrer y emocionarnos mucho", manifestaron en Madrid.

Incluso, llegaron a referirse en estos términos a la cruzada que emprenderán a partir de ahora, sin perder de vista que la información sigue siendo catalogada de secreto y que hacerla pública tendría consecuencias penales: "Vamos a buscar un buen abogado criminalista que lo estudie letra por letra y que lo escuche todo a ver a dónde llega; el pendrive yo no lo voy a poner en un cuadro, en cuanto que sepa lo que hay lo voy a sacar, claro que se va a decir, lo siento, pero se va a decir, no lo voy a guardar 50 años, lo tengo clarísimo", aseveró una de las hermanas.

Recepción en el Congreso

A las hermanas de Caparrós se le entregó la ansiada información en el Archivo del Congreso y allí fueron recibidas por el vicepresidente primero del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y la vicepresidenta tercera, Ester Gil de Reboleño, de Sumar, o incluso mantuvieron un encuentro con la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Además, se les vio acompañada en los exteriores de la Cámara Baja por Toni Valero, diputado malagueño de Sumar y líder regional de Izquierda Unida, la formación que siempre las ha acompañado en la lucha durante estas últimas décadas. Igualmente, al encuentro con las hermanas Caparrós salieron otros diputados malagueños, como el socialista Ignacio López.

"La lucha de Andalucía"

El dirigente de IU Toni Valero señaló que "la lucha de las hermanas Caparrós por la desclasificación de la documentación es la lucha de Andalucía por la justicia, la verdad y la reparación, porque durante muchos años han sufrido silencio institucional y el portazo institucional". "Y es que el asesinato de Caparrós, la verdad del asesinato, evidencia el mito de la transición. No fue ni una transición pacífica, ni la democracia la trajeron unos cuantos grandes hombres en un despacho, ni mucho menos un rey emérito corrupto. La democracia la trajo la gente trabajadora en la calle, que como Caparrós se dejó su vida. Costó sangre, sudor y lágrimas. Como las lágrimas de las hermanas Caparrós, Paqui, Loli y Puri”, indicó el diputado malagueño.