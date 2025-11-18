Amplían la alerta sanitaria por listeria a cinco embutidos envasados de la marca de Aldi

Sanidad amplía la alerta por listeria a un total de siete tipos de embutidos de distintas marcas. En concreto, son productos cárnicos de los supermercados Dia y Aldi, además de la marca Serrano. Según la información disponible, la distribución de estos productos se ha llevado a cabo en las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

La primera alerta se trasladó el pasado 7 de noviembre, cuando se informó de la posible presencia de Listeria monocytogenes en el Chóped lata finas lonchas de la marca blanca -Nuestra Alacena- de los supermercados Dia. La alerta afectaba al envase loncheado de 150 gramos, con número de lote 252761 y fecha de caducidad 17/11/2025, y 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025.

Chopped de lata de la marca Dia / Aesan

No obstante, las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana han informado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de la distribución de más productos afectados elaborados por el mismo fabricante, además del chóped de lata de Dia.

Los demás productos señalados por posible presencia de listeria son:

Pavo trufado con pistachos de la marca Serrano , envase loncheado (150 gramos), con número de lote 252771 y fecha de caducidad 18/11/2025

con pistachos de la marca , envase loncheado (150 gramos), con número de lote 252771 y fecha de caducidad 18/11/2025 Mortadela de pavo con aceitunas de la marca La tabla de Aldi , envase loncheado (200 gramos), con número de lote 252761 y fecha de caducidad 17/11/2025, y lote 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025

de la marca , envase loncheado (200 gramos), con número de lote 252761 y fecha de caducidad 17/11/2025, y lote 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025 Mortadela de pavo de la marca La tabla de Aldi , envase loncheado (200 gramos), con número de lote 252761 y fecha de caducidad 17/11/2025, y lote 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025

de la marca , envase loncheado (200 gramos), con número de lote 252761 y fecha de caducidad 17/11/2025, y lote 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025 Chóped de pavo de la marca La tabla de Aldi , envase loncheado (200 gramos), con número de lote 252761 y fecha de caducidad 17/11/2025, y lote 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025

de la marca , envase loncheado (200 gramos), con número de lote 252761 y fecha de caducidad 17/11/2025, y lote 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025 Maxi pavo de la marca La tabla de Aldi , envase loncheado (325 gramos), lotes 252761 y 252763 con fecha de caducidad 17/11/2025

de la marca , envase loncheado (325 gramos), lotes 252761 y 252763 con fecha de caducidad 17/11/2025 Maxi york de la marca La tabla de Aldi, envase loncheado (450 gramos), lotes 252761 y 252763 con fecha de caducidad 17/11/2025

Productos afectados por las alertas de listeria de Aesan / Aesan

Aesan recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por dicha alerta, se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), lo recomendable es acudir a un centro de salud.

En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la Aesan relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que destaca Listeria monocytogenes).

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.