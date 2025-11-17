Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRANSPORTES

Puente anuncia una nueva estación de alta velocidad en Parla para evitar entrar a Madrid si no es necesario

El Gobierno también quiere reducir a menos de dos horas el trayecto de AVE Madrid-Barcelona

El ministro de Transportes, Óscar Puente participa en un desayuno informativo celebrado este lunes en Madrid.

El ministro de Transportes, Óscar Puente participa en un desayuno informativo celebrado este lunes en Madrid. / ZIPI / EFE

Marina Armas

Madrid

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado una nueva estación de alta velocidad en Parla, al sur de Madrid, con el objetivo de que los viajeros puedan ir desde Andalucía a Barcelona haciendo un intercambio en esa estación y sin tener que entrar a la capital. "Vamos a construir una estación en el sur de Madrid, que es la estación de Alta Velocidad de Parla", ha indicado Puente, que ha señalado que también habrá un nuevo acceso en La Sagrera (Barcelona). Ambas paradas se unen a las ya anunciadas en los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat.

Con esta nueva infraestructura, Parla se convertirá en nodo de intercambio ferroviario para los trayectos que conecten el sur y el noreste de España. La estación facilitará que pasajeros que viajan, por ejemplo, de Sevilla a Barcelona, puedan hacer transbordo sin necesidad de entrar a Atocha ni Chamartín. El ministro ha explicado que, previsiblemente, la estación de Parla podría estar operativa en tres años. 

Así lo ha asegurado el ministro este lunes en Los Desayunos Informativos de Europa Press, en el que también ha avanzado un plan para incrementar hasta los 350 kilómetros por hora la velocidad de los trenes en la red ferroviaria española de alta velocidad, sólo comparable en todo el mundo a las prestaciones de la red china.

Este plan comenzará en la línea Madrid-Barcelona, donde en breve se empezarán a ejecutar las obras de renovación para conseguirlo. Esto significa que el trayecto se realizará en menos de dos horas, al pasar de los 300 kilómetros por hora actuales a los 350 kilómetros en los que operará próximamente, gracias a unas nuevas traviesas aerodinámicas. "Permite una velocidad un 12% superior con la misma carga aerodinámica y esto hace que una velocidad de 330 kilómetros por hora con esta aerotraviesa, en términos reales, equivalga con las condiciones actuales a una velocidad de 370 kilómetros por hora si colocamos esa traviesa", ha explicado en este acto.

TEMAS

