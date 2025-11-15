La borrasca Claudia provoca casi un millar de incidencias en Andalucía

Andalucía ha superado hoy sábado, 15 de noviembre, las 900 incidencias, 914 concretamente, derivadas de la borrasca Claudia y desde el inicio el pasado jueves de la misma. Entre las incidencias más destacadas durante la jornada de ayer se encuentra la anegación de la estación de autobuses de Huelva capital, que tuvo que desalojarse y permaneció cerrada durante todo el día por el riesgo que comportaba el estado de las cocheras. También es reseñable una incidencia en el barranco de Santa María en Nerva, donde una fuerte tromba de agua generó fuertes escorrentías hacia la población, que vio correr el agua por sus calles hasta que el cauce ha conseguido encauzar las precipitaciones.

Personas junto al Guadalquivir crecido en Sevilla capital.

Según informó el 112 a través de su web, la mayoría de afectaciones derivadas de las lluvias se localizado en las provincias de Huelva (319), Sevilla (289) y Cádiz (155).

Una vía anegada en Huelva capital.

Cabe remarcar que a las 17,21 horas de la tarde de ayer sábado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, declaró el cambio del Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) a la fase de emergencia, en Situación Operativa 1, ante el incremento de incidencias asociadas a las precipitaciones y los avisos naranjas activos en las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Cádiz.

Sucesos en Huelva

Así, Huelva protagonizó el mayor número de incidencias, especialmente en Huelva capital y en municipios como Valverde del Camino, Minas de Riotinto, Calañas o Nerva, entre otros. La mayoría de las llamadas alertaban de anegaciones de patios, viviendas, garajes, vías públicas y comercios, así como problemas en el alcantarillado y caídas de troncos, ramas y árboles.

En Sevilla se gestionaron incidencias por anegaciones de viviendas, locales, sótanos y calles, así como por balsas de agua en carreteras secundarias. También se han atendido avisos debidos a los efectos del viento, por caídas de ramas y árboles, así como elementos del mobiliario urbano como farolas, alumbrado y señales.

Estos incidentes tuvieron lugar mayoritariamente en la capital hispalense, aunque también se han registrado en municipios como Castilblanco de los Arroyos, El Castillo de las Guardas, La Puebla de los Infantes, Constantina o El Ronquillo, entre otros.

Destaca el rescate de los ocupantes de varios vehículos en el Camino de la Ermita de San Benito en Castilblanco de los Arroyos, que se quedaron atrapados en una zona anegada y tuvieron que ser asistidos por servicios operativos.

En menor medida, se estuvieron gestionando avisos relacionados con el temporal en las provincias de Málaga (68) y Córdoba (66), sobre todo como consecuencia del viento. En Córdoba capital, por ejemplo, se registraron caída de árboles, postes eléctricos y elementos de fachadas como consecuencia de unas fuertes rachas que tuvieron lugar entre las 14,20 y las 14,30 horas.