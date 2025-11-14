Sanidad
El SAS anuncia que hará 3.000 contrataciones de la bolsa de enfermería
Javier Alonso
El déficit de enfermería es uno de los grandes problemas del sistema sanitario andaluz. En plantilla hay en torno a 30.000 plazas y los cálculos del sindicato de enfermería Satse apuntan a que harían falta al menos otras 20.000 para alcanzar la media por habitante de otros territorios y de los países europeos. De ahí que en el plan de choque de ampliación de plantilla aprobado en el mes de octubre se reservarán 1.076 plazas para estos profesionales y que en la última oferta pública de empleo coparan casi una de cada cuatro plazas hasta llegar a un total de 2.558.
El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, puso fecha en el Parlamento a la aplicación medidas para la ampliación de plantilla: el objetivo es que a partir del 1 de diciembre se incorporen 3.000 profesionales de Enfermería de la bolsa de empleo a través de interinidades para cubrir vacantes existentes y también las nuevas plazas creadas y dotadas presupuestariamente que se podrán cubrir a través de esta vía hasta que se convoquen las próximas oposiciones. Estas están previstas, según subraya la Consejería de Sanidad, para cuando haya finalizado la incorporación a sus puestos de todos los profesionales que han obtenido plaza tras los exámenes celebrados este año.
Según el informe del Ministerio de Sanidad 'Situación actual y estimación de la necesidad de enfermeras en España, 2024', Andalucía es la comunidad autónoma con la tasa de enfermeras por cada 10.000 habitantes más baja de todo el territorio nacional a nivel hospitalario, con apenas 3’03, por debajo de la media nacional (3’6) y muy lejos de comunidades como Navarra, con prácticamente el doble (6’03). En Andalucía apenas un 4’6% de los profesionales que ejercen actualmente la profesión a nivel hospitalario lo hacen como especialistas, nuevamente por detrás de la media nacional (5’6%).
- El PP ganaría ampliamente las elecciones autonómicas en Andalucía, según la encuesta del Centra
- Juanma Moreno nombra a Antonio Sanz consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía
- Andalucía eleva a nivel 1 el plan ante el riesgo de inundaciones por el temporal de lluvia y viento
- La Junta fija servicios mínimos para la huelga de transportes de este miércoles: estos son los sectores afectados
- Empleo público en Andalucía: más de 18.000 personas se examinan para acceder a un contrato del SAS
- Juanma Moreno defiende su gestión sanitaria pese a la crisis del cribado
- El parlamentario Juan Antonio Delgado se presenta a las primarias de Podemos Andalucía para ser candidato a la Junta
- Antonio Sanz anuncia el inicio del proyecto CART_Andalucía para desarrollar terapias innovadoras contra el cáncer