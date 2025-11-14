El SAS anuncia que hará 3.000 contrataciones de la bolsa de enfermería

El déficit de enfermería es uno de los grandes problemas del sistema sanitario andaluz. En plantilla hay en torno a 30.000 plazas y los cálculos del sindicato de enfermería Satse apuntan a que harían falta al menos otras 20.000 para alcanzar la media por habitante de otros territorios y de los países europeos. De ahí que en el plan de choque de ampliación de plantilla aprobado en el mes de octubre se reservarán 1.076 plazas para estos profesionales y que en la última oferta pública de empleo coparan casi una de cada cuatro plazas hasta llegar a un total de 2.558.

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, puso fecha en el Parlamento a la aplicación medidas para la ampliación de plantilla: el objetivo es que a partir del 1 de diciembre se incorporen 3.000 profesionales de Enfermería de la bolsa de empleo a través de interinidades para cubrir vacantes existentes y también las nuevas plazas creadas y dotadas presupuestariamente que se podrán cubrir a través de esta vía hasta que se convoquen las próximas oposiciones. Estas están previstas, según subraya la Consejería de Sanidad, para cuando haya finalizado la incorporación a sus puestos de todos los profesionales que han obtenido plaza tras los exámenes celebrados este año.

Según el informe del Ministerio de Sanidad 'Situación actual y estimación de la necesidad de enfermeras en España, 2024', Andalucía es la comunidad autónoma con la tasa de enfermeras por cada 10.000 habitantes más baja de todo el territorio nacional a nivel hospitalario, con apenas 3’03, por debajo de la media nacional (3’6) y muy lejos de comunidades como Navarra, con prácticamente el doble (6’03). En Andalucía apenas un 4’6% de los profesionales que ejercen actualmente la profesión a nivel hospitalario lo hacen como especialistas, nuevamente por detrás de la media nacional (5’6%).