Así es el pueblo blanco de Málaga en mitad de la montaña perfecto para visitar en otoño: con la mejor gastronomía y los paisajes más fotogénicos

Calles estrechas y empinadas, casas encaladas repletas de flores, paisajes salpicados de ocres y dorados otoñales y una gastronomía de calidad con los platos de cuchara como su principal reclamo. Estas son algunas de las riquezas que hacen del municipio malagueño de Cómpeta uno de los mejores para visitar durante este otoño gracias a su privilegiada ubicación, en plena Axarquía malagueña, al pie de la Sierra Almijara y su cercanía con las sierras de Tejeda y Alhama, lo que le ha hecho ser conocido como 'Cornisa de la Costa del Sol'.

Así, este pueblo blanco malagueño que ha sido testigo de toda clase de culturas a lo largo de los siglos ha sido nombrado uno de los Pueblos Mágicos de España por su amplia riqueza natural, monumental, histórica y cultural que se puede observar en cada uno de sus rincones, plazas y paisajes.

Cómpeta, el pueblo blanco más fotogénico de Málaga

Como bien muestra su propio nombre, que proviene del latín 'Compita-Orum', que significa cruce de caminos, Cómpeta fue un importante punto de encuentro y de comercio durante la época romana, una impronta que aún se puede contemplar en sus principales monumentos y enclaves de interés.

Además, su pasado morisco está patente en sus calles estrechas y empinadas, así como en sus casas blancas salpicadas por los llamativos colores de las flores que decoran cada uno de sus balcones, lo que ha convertido Cómpeta en uno de los municipios más fotogénicos de toda Andalucía. Todo ello sumado a su ubicación, entre montañas y viñedos, lomas, barrancos y senderos que recorren las Sierras de Tejera, Almijara y Alhama.

Los principales reclamos de Cómpeta, Pueblo Mágico de España

Entre su patrimonio monumental, por su parte, se encuentra una amplia variedad de ejemplos de arquitectura que lo convierten en uno de los entornos urbanos más espectaculares de la provincia, entre los que destacan la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVI, que mantiene su torre neomudéjar y los frescos del artista Francisco Hernández; la Plaza Almijara, el Paseo de las Tradiciones, con murales cerámicos de Antonio Rivas o los distintos miradores que dominan el entorno.

A esto se unen la Ermita de San Sebastián y la de San Antón, con unas vistas privilegiadas del entorno, así como las Casas Colgantes de la Plaza de la Vendimia y el Museo de Artes y Costumbres.

Y para los amantes de la buena gastronomía, Cómpeta ofrece su gran reclamo y orgullo, el vino moscatel, así como su aceite de oliva virgen extra, la miel y las almendras, a lo que se suman sus platos estrella, las migas, el potaje de higos, el choto o el lomo al ajillo, las mejores opciones para disfrutar del otoño con los mejores platos, vistas y experiencias.