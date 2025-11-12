Andalucía abre la vacunación sin cita contra la gripe todos los miércoles

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha hecho un llamamiento a la población diana para acudir a los 580 puntos de vacunación sin cita disponibles en toda Andalucía, de los cuales 276 abren también por la tarde. La iniciativa, organizada por la Dirección General de Salud Pública y el Servicio Andaluz de Salud (SAS), se repetirá cada miércoles hasta el final de la campaña.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha animado este miércoles a la población diana que debe vacunarse de la gripe y el covid a acudir a algunos de los 580 puntos de vacunación sin cita habilitados en toda la comunidad autónoma. Además, ha destacado que 276 de estos centros abren también por la tarde, un 30% más que el año pasado, para facilitar a todos la vacunación.

"Estos días, además de los grupos diana, podrán vacunarse también los convivientes domiciliarios de personas mayores de 60 años, de menores de 5 años, embarazadas y de personas con patologías crónicas", ha subrayado el consejero en una nota de prensa remitida por la Junta de Andalucía en la que ha insistido en que "la vacuna es la mejor forma de protegernos de estas enfermedades víricas relacionadas con las bajas temperaturas que hacen que muchos pacientes tengan que ser hospitalizados".

Listado de centros

Para conocer los puntos de vacunación sin cita, el Servicio Andaluz de Salud ha elaborado un listado con los centros en el que se indica el municipio, el punto de vacunación y el horario en el que se estará vacunando. Este listado está disponible en el siguiente enlace.

En los puntos de vacunación seleccionados se administrarán vacunas de gripe o covid a las personas aún no vacunadas pertenecientes a los grupos diana de la campaña. Por provincias, habrá 53 puntos de vacunación en Almería, 69 en Cádiz, 37 en Córdoba, 51 en Granada, 39 en Huelva, 75 en Jaén, 117 en Málaga y 139 en Sevilla.

Actualmente, 1.152.739 personas han recibido ya la vacuna contra la gripe en Andalucía, lo que supone el 63,8% de la población diana. Por provincias, en Almería se han vacunado 99.247 personas, 139.235 en Cádiz, 131.336 en Córdoba, 141.254 en Granada, 66.554 en Huelva, 113.951 en Jaén, 191.431 en Málaga y 269.731 en Sevilla. Frente a la Covid, se ha alcanzado el 59,8% de cobertura, con 518.370 personas vacunadas: 38.849 en Almería, 60.354 en Cádiz, 56.761 en Córdoba, 63.022 en Granada, 28.882 en Huelva, 45.685 en Jaén, 86.101 en Málaga y 138.716 en Sevilla.