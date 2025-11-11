La Universidad de Sevilla elige a su primera rectora en sus 520 años de historia

El perfil continuista se impone al de la renovación. La Universidad de Sevilla ha decidido mantener la política que ha regido la institución en la última década dando su apoyo de forma mayoritaria a Carmen Vargas si bien esta elección marca un hito: será la primera mujer en dirigir esta institución en sus con 520 años de historia. La catedrática de Microbiología y vicerrectora, hasta el inicio de la campaña, de Proyección Institucional e Internacionalización en el equipo de Miguel Ángel Castro ha logrado mayoría de votos en esta segunda vuelta, según los datos, todavía no oficializados por la Junta Electoral General a los que ha accedido este medio. En una entrevista en El Correo de Andalucía defendió que "después de cinco siglos, la Universidad de Sevilla se merece un liderazgo femenino".

Carmen Vargas, que fue la más votada en la primera vuelta de estas elecciones, se ha impuesto en esta segunda vuelta a José Luis Gutiérrez, decano de la Facultad de Odontología. En este resultado ha tenido mucho peso el respaldo que ha obtenido de los afines de una de las candidatas que se presentó en la primera vuelta, Ana López, también procedente del equipo del rector saliente. La mayoría del equipo con el que Vargas se ha presentado a estos comicios procede del actual.

Vicedecana de la Facultad de Farmacia de Hispalense (2007-2008), Vargas lleva más de una década en el equipo de gobierno del rectorado: fue vicerrectora de Posgrado (2012-2015), vicerrectora de Internacionalización (2016-2020) y vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización (2021-2025), además de secretaria Ejecutiva de la Sectorial Internacionalización y Cooperación de Crue universidades españolas (2019-2022).

En este último tramo de la campaña, Gutiérrez criticó que Vargas se negara a mantener un debate a dos en estas fase final del proceso electoral, mientras la candidata defendió que ya hubo debate en la primera vuelta, cuando confrontaron sus propuestas los siete candidatos.

Ventanilla única y estabilización de la plantilla

En la entrevista concedida a este medio, abogó por reforzar la transparencia. "Crear ventanillas únicas para los diferentes colectivos, publicar directorios estructurados de todos los servicios, un portal único para todas las aplicaciones de la US, hacer visible la agenda pública de la rectora y de su equipo", además de, "en materia presupuestaria, publicaranualmente en el Portal de Transparencia, junto a las cuentas anuales, un informe detallado y accesible sobre la ejecución presupuestaria y el uso de los recursos financieros".

En cuanto a la estabilización de la plantilla, defendió "la adaptación de la dedicación docente del Profesorado Ayudante Doctor/a de 240 horas a 180 horas. Finalmente, garantizamos el pago de quinquenios, sexenios y complementos autonómicos a todo el PDI laboral y a los contratados postdoctorales, bien a tiempo completo o a tiempo parcial".

La Universidad de Sevilla contó con un presupuesto de 634 millones de euros para el curso 2024/2025, financia 18 centros, 100 titulaciones y proyectos de investigación e innovación que dinamizan Sevilla. Sólo en personal, la Universidad de Sevilla destina 434 millones de euros: es, no en vano, una de las grandes empresas de Sevilla y su provincia con 32 centros universitarios entre propios y adscritos y 134 departamentos.