Antonio Sanz responde a la denuncia de Amama: "¿Por qué no nos dan sus datos? ¿Hay algo que ocultar?"

La relación entre la Junta de Andalucía y la asociación de mujeres con cáncer de mama, Amama, ha vuelto a saltar por los aires. Después de los intentos de la Consejería de Sanidad por retomar el diálogo y por incorporar a la entidad a la mesa de seguimiento por los fallos del cribado, dos episodios han vuelto a tensar la relación y a provocar un nuevo enfrentamiento. Primero, la entidad decidió abandonar el lunes por la tarde la comisión de trabajo en la que estaban presentes profesionales y el equipo del consejero. Horas después la entidad anunció la formalización de una primera veintena de denuncias de mujeres y elevó la incidencia de la crisis a más de 4.000 casos.

La respuesta del consejero de Sanidad a la entidad volvió a ser contundente como ya ocurriera el día en el que se denunció la posible desaparición de pruebas diagnósticas. "Tres semanas después seguimos sin tener los datos que dice la asociación. Quiero saber por qué no nos los pasan. ¿Hay algo que ocultar? Dejemos de soltar datos que luego no nos llegan porque entonces lo que estamos es confundiendo y generando una desconfianza sobre un sistema que salva vidas", apuntó el consejero de Sanidad.

Antonio Sanz ha reclamado a Amama conocer todos los casos para tener una respuesta para cada uno de ellos "en 24 horas". "Más voluntad de diálogo no puedo mostrar. Les estamos dando todas las facilidades y pese a todo seguimos sin tener los datos y eso nos preocupa", subrayó el consejero.

Plante en la comisión

El Gobierno andaluz expresó también su malestar por el plante de la asociación Amama a la comisión de seguimiento de la crisis por los fallos en los cribados de cáncer de mama. A la primera convocatoria no asistieron. A la segunda, que vino precedida de una larga reunión entre Antonio Sanz y Amama, acudieron, pero se levantaron antes de la finalización alegando que les estaban obligando a firmar un "acuerdo de confidencialidad" con el que no estaban de acuerdo.

"Es una confusión porque el acuerdo que firmó es sobre planes que se están trabajando, para que no se filtren en fase de borrador. En ningún caso" ese acuerdo afecta a la comisión, cuyas actas se publican", apuntó Sanz quien concluyó: "No voy a polemizar con Amama. Trabajo para sumar".

Amama reclamó además estar presente en la Comisión de Presupuestos en el Parlamento, una petición que fue denegada y que en cualquier caso, como subraya la Junta de Andalucía, "no tiene que ver con el objeto de la mesa de trabajo".