Feijóo llama a unir el voto frente a la "corrupción" del PSOE: "En Andalucía y en España el PP es el único camino"

La lucha contra corrupción por el caso de los ERE fue la principal bandera de Juanma Moreno en sus tres primeras campañas electorales. En 2015 perdió y no gobernó. En 2018 perdió pero consiguió un acuerdo a tres bandas con Vox y Ciudadanos. Y en 2022 arrasó con mayoría absoluta. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el cierre del congreso de los populares andaluces trató de trazar un paralelismo entre esta evolución en la comunidad autónoma más poblada y su situación política con el objetivo de trasladar un mensaje: "Se demuestra que sólo hay un camino, que es el PP, lo ha sido en Andalucía y lo será en España".

"En Andalucía hubo un tiempo en el que parecía normal la corrupción y la degradación moral. Pero hubo un presidente del PP que no se resignó y recuperó la honestidad y la decencia, como haremos también en España", afirmó Feijóo, quien secundó el llamamiento a la concentración de voto que los populares llevan haciendo todo el fin de semana en Andalucía, donde el principal adversario es Vox y su capacidad de restar a Juanma Moreno diputados sueltos en diferentes provincias que pongan en riesgo su mayoría absoluta.

"El mayor desahogo (contra la corrupción) es ganar y gobernar. Poder cambiar las cosas de principio a fin. No valen otros desahogos de cinco minutos. Es elegir un gobierno con sentido, que una, que limpie, que restaure y que construya. El que crea que quien meta la mano en la caja se va a la calle, sólo el PP es su partido", apuntó el presidente de los populares que trató así de apuntalar la línea de discurso del presidente andaluz y lanzó una advertencia "Nada de confiarse ni de carambolas". Es decir, mantener la tensión hasta conseguir la "mayoría de estabilidad".

"El listón ético del PSOE está en el subsuelo"

En Andalucía en estos momentos la corrupción no figura como uno de los esquemas del discurso político para las elecciones. El PP andaluz entiende que suma más el mensaje de que se ha conseguido dejar atrás esa época. Pero la realidad de la dirección nacional de los populares es distinta. Esa es la principal arma contra el Gobierno de Pedro Sánchez especialmente tras el caso Koldo y Santos Cerdán. "Son el gobierno de la corrupción y la mentira", concluyó.

"El PSOE tiene el listón ético en el subsuelo", resumió Feijóo quien a continuación se refirió a la situación del Fiscal General del Estado ("quien tiene que perseguir delitos está investigado), a la ministra María Jesús Montero ("le pasaron los ERE por delante") o las últimas grabaciones del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para quien pidió un "cese de libro": "Un ministro sale tan pancho a felicitarse porque su informe de la UCO no salen prostitutas. Sólo salen mentiras y mordidas. Y ahí sigue en su puesto sin que nadie le diga nada.

Juanma Moreno, un referente

Andalucía es una comunidad "clave" para el PP. Por su población, por el volumen de militantes y por la trayectoria política de los últimos años. Por eso, Feijóo ensalzó la figura de Juanma Moreno como un referente que ha conseguido en "Andalucía lo que no se ha logrado en ninguna otra comunidad autónoma": "España necesita un gobierno que escucha, que sirve, que reacciona, que da la cara con respeto y con sentido. Se ha demostrado que se puede gobernar con serenidad y con ambición, se puede ser moderado y determinante, ser firme y no fanático. En este tiempo, Juanma Moreno no ha cambiado, pero sí ha cambiado Andalucía a mejor".

Feijóo avaló así lo que el PP andaluz se esfuerza por plantear como la "vía andaluza de moderación" y ensalzó su estrecha relación con su principal barón territorial: “No me presenté otra vez en Galicia porque este señor y algún otro me sacaron de Galicia para llevarme a Madrid". De hecho, salvo excepciones como la crisis sanitaria de los cribados, a la que el presidente de los populares ha conseguido eludir referirse este fin de semana en Sevilla y en otras comparecencias recientes, el Gobierno autonómico de Moreno es un oasis en medio de las continuas tormentas territoriales de Feijóo (como Valencia, Extremadura o Castilla y León) o la continua tensión de Madrid.

El PP andaluz está convencido y así lo ha demostrado durante todo el congreso de que puede mantener esa estabilidad en 2026 consiguiendo una mayoría suficiente en las elecciones. Pero para ello antes tiene que frenar el crecimiento de la extrema derecha de Vox, especialmente entre los jóvenes, y retener el voto prestado de un espacio de centro y centro-izquierda que en 2022 optó por darle una mayoría absoluta a Juanma Moreno para evitar que dependiera de los votos de Abascal.