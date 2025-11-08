Sanidad activa una alerta por Listeria en un chopped de la marca de DIA ‘Nuestra Alacena’

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria tras detectarse la presencia de Listeria monocytogenes en un producto cárnico procedente de España.

El aviso fue comunicado por las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), y afecta al producto Chopped lata finas lonchas de la marca Nuestra Alacena (DIA).

Detalles del producto afectado

Nombre del producto: Chopped lata finas lonchas

Chopped lata finas lonchas Marca comercial: Nuestra Alacena (DIA)

Nuestra Alacena (DIA) Formato: Envasado loncheado de 150 g

Envasado loncheado de 150 g Número de lote: 252771

252771 Fecha de caducidad: 18/11/2025

18/11/2025 Condiciones de conservación: Refrigerado

Según la información facilitada por la AESAN, la distribución inicial del producto se ha realizado en Andalucía, aunque no se descarta que existan redistribuciones a otras comunidades autónomas. Las autoridades autonómicas han sido notificadas para proceder a la retirada del producto afectado de los canales de comercialización.

Recomendaciones a los consumidores

La AESAN insta a los consumidores que tengan este producto en su domicilio a no consumirlo.

En caso de haberlo consumido y presentar síntomas compatibles con listeriosis —como fiebre, vómitos o diarrea—, se recomienda acudir a un centro de salud.

Las mujeres embarazadas deben prestar especial atención y consultar las recomendaciones de la AESAN sobre higiene alimentaria y alimentos que deben evitarse durante el embarazo, debido al riesgo que la Listeria monocytogenes representa en la gestación.

Asimismo, se recuerda la importancia de mantener unas correctas medidas de higiene en la cocina para evitar la contaminación cruzada con otros alimentos.