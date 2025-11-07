El PP abandera “moderación” frente al PSOE y “sus cuñados de Vox”: “Ya somos el partido que más se parece a Andalucía”

Moderación, serenidad, diálogo, consenso, serenidad, unidad. El PP de Juanma Moreno está reforzando en el congreso regional que se celebra en Sevilla las bases de la estrategia desplegada durante buena parte de la legislatura y que sustenta el relato de la campaña para las elecciones autonómicas de 2026.

La “vía andaluza”, el "manual de convivencia" de Juanma Moreno trata así de resurgir tras la crisis política por los cribados y para situarse como un modelo opuesto a los principales adversarios políticos de cara a las próximas elecciones autonómicas: “La crispación del PSOE, de sus satélites de la izquierda y de sus cuñados de Vox”, en palabras del portavoz parlamentario Toni Martín.

Tanto el líder parlamentario como el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, y la coordinadora de la ponencia política y consejera de Hacienda, Carolina España, hicieron balance de la primera legislatura de mayoría absoluta de los populares en Andalucía. Y aprovecharon para confrontar "estabilidad frente a incertidumbre" y "serenidad frente a crispación" . Como ejemplos se apoyaron en los cuatro presupuestos aprobados, las rebajas de impuestos o las nuevas iniciativas legislativas.

"Hemos estado a la altura"

El PP andaluz llegó al congreso con un balance optimista y sin espacio para la autocrítica ni siquiera en temas sanitarios. "Hemos estado a la altura de los andaluces, hemos conseguido abrir ventanas y demostrar moderación, serenidad y eficacia", explicó el secretario general de los populares, Antonio Repullo, quien arremetió especialmente contra la secretaria general de los socialistas, María Jesús Montero: "Sólo trae castigos, mentiras y traiciones".

"Hemos conseguido un grupo unido y cohesionado. Y hemos logrado que Andalucía crezca más que España, que avance y que sea una tierra competitiva y pujante", completó por su parte Toni Martín, quien defendió el trabajo de su grupo frente a una oposición que "trata de destruirlos como enemigos".

Y, ahora, la mirada está puesta en las elecciones autonómicas de 2026, con un optimismo moderado por las últimas encuestas que sitúan bajo amenaza la mayoría absoluta: "La vía andaluza ha llegado para quedarse. Somos la única opción valida frente a los gobiernos de la mentira, los agravios y el populismo".