Juanma Moreno recupera sintonía con UGT y CCOO y bromea ante la próxima manifestación: "¿Se desconvoca?"

Uno de los grandes objetivos del congreso que el PP andaluz celebra en Sevilla este fin de semana es enderezar la conocida como "vía andaluza", ese relato de "moderación, diálogo y consenso" que durante las últimas semanas se había tambaleado especialmente por la gestión de la sanidad y la crisis de los cribados. Una estrategia que es clave para la campaña de las elecciones autonómicas previstas para 2026 y que tiene un protagonismo especial en la ponencia política de los populares.

En esta vía andaluza tienen papel principal los sindicatos UGT y CCOO. Juanma Moreno, el principal barón territorial del PP había conseguido durante toda la legislatura mantener abierto un marco constante de diálogo con acuerdos como la Ley de Concertación o los pactos en el ámbito educativo. Sin embargo, se había producido un distanciamiento a raíz de la manifestación por la sanidad del pasado mes de abril. De hecho, ambos tienen convocada una movilización este mismo domingo.

Por eso, el presidente compartió con CCOO y UGT su primera imagen del Congreso Regional del PP. Sus líderes regionales, Nuria López y Oskar Martín, no sólo han acudido a Fibes, sino que aguardaron a Juanma Moreno a su llegada para protagonizar un primer saludo. Estuvieron acompañados de la recién elegida consejera de Diálogo Social, Carolina España.

El ambiente fue tan distendido que permitió al presidente bromear con los dos líderes sindicales sobre la manifestación del domingo convocada en ocho provincias. "¿Se ha desconvocado ya?", preguntó bromeando. Pero no, la movilización sigue tal y como estaba previsto. Aunque las posiciones entre el Gobierno andaluz y los sindicatos se han acercado en los últimos días dejando episodios como la firma reciente del mayor acuerdo de mejora salarial y de condiciones para el personal de la Administración General y del área de Justicia.

Acuerdo con los sindicatos

El congreso regional del PP que se celebra en el Palacio de Congresos ha venido precedido de un acuerdo calificado como "histórico" por parte de la Junta de Andalucía y que ha incorporado mejoras salariales y de condiciones laborales a más de 50.000 funcionarios y personal laboral de la administración general y de Justicia. Un pacto que ha coordinado el consejero de Administración Pública y Justicia, José Antonio Nieto.

Ha contribuido también decisivamente a esta distensión la incorporación de Antonio Sanz como consejero de Sanidad. Tal y como le encomendó el presidente andaluz, sus primeros días han estado marcados por "toneladas de diálogo" que han incluido reuniones con todos los sindicatos, colegios profesionales y asociaciones, incluyendo Amama.