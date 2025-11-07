Elías Bendodo: "Juanma Moreno nunca lo ha tenido fácil, lo mejor está por llegar"

La estrategia del PP andaluz para 'salvar' su mayoría absoluta en Andalucía está asomándose con vocación de monográfico al Congreso Regional de la formación. Ha quedado de manifiesto en intervenciones como la protagonizada por quien fuera el principal lugarteniente de Juanma Moreno en su primer mandato, el malagueño Elías Bendodo. El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP nacional le echó incluso un capote a Moreno, bajo la tempestad de la crisis de los cribados, y proclamó con medida intención que "Juanma Moreno nunca lo ha tenido fácil". "Lo mejor está por llegar", reiteró Bendodo. Lo dijo mientras orientaba su discurso a la defensa de la mayoría absoluta sureña y la vinculaba con u n hipotético cambio en La Moncloa, al reclamar que "el modelo andaluz sea el modelo nacional".

"En Andalucía, hemos conseguido darle la vuelta al calcetín, tenemos al mejor de los nuestros, tenemos a un gran presidente que se ha convertido en el mejor arquitecto de la Andalucía moderna", subrayó.

"Blindaje social"

Al defender la gestión de Moreno, Bendodo se afanó en sacar a la palestra las áreas por las que más le ataca la oposición, y proclamó que "nadie había apostado jamás tanto por la sanidad, la educación y los servicios sociales". "En el Gobierno del PSOE se usaban los servicios públicos como banderas y era mentira", expresó para destacar que el PP haya dotado a Andalucía de" esa estabilidad" y de "un blindaje social".

"Los andaluces nos volvemos a sentir orgullosos de serlo, ya no estamos en el vagón de cola de casi todo, ahora lideramos cuestiones que el socialismo dejó en la cola", insistió.

"Buena persona"

En un repertorio plagado de elogios al amigo con el que se inició en la política, Bendodo recordó que "el verdadero protagonista de este congreso es Juanma Moreno, por la muy buena gestión que está haciendo". "Juanma es buen político, y para ser buen político hay que ser buen político y querer a esta tierra; Juanma Moreno nunca lo ha tenido fácil, todas las cosas que ha conseguido han sido con tesón, ha podido tropezar a la primera pero luego lo consigue; nunca, nunca, lo tuvo fácil, todo está por venir, los mejores años de Andalucía tienen que llegar todavía", repitió.

Incluso, se remontó al congreso regional de 2014 en el que Moreno accedió al liderazgo orgánico: "Hace 12 años, éramos muchos menos y él creía en las posibilidades de este proyecto de cambio para Andalucía, creen los que creen que pueden", recalcó.

Además, agradeció a Moreno "todo el trabajo que hace en el partido". "Ha devuelto a los andaluces la posibilidad de creer en nosotros mismos, mientras los que se autodenominan el Gobierno de la gente son el gobierno del chantaje y de la defensa personal de su corrupción", expresó para dispararle al PSOE.

A juicio de Bendodo, "faltan políticos con sentido común como Juanma Moreno o Alberto Núñez Feijóo". "Andalucía le habla ahora de tú a tú a regiones como Madrid y Cataluña; Juanma, todavía te queda mucho recorrido para conseguir que Andalucía lidere en España", proclamó en la misma línea.

Ataques a Montero

Los ataques a la vicepresidenta del Gobierno y rival socialista de Moreno en las elecciones andaluzas, María Jesús Montero, terminaron apareciendo como era previsible a en la intervención de Bendodo. Los introdujo cuando recordó que "dentro de unos meses, habrá elecciones en Andalucía" y, a su juicio, el PP puede presentarse "con un balance de Gobierno importante". "En cambio, otras vienen los fines de semana , nos pega la bronca y se vuelve el domingo, ese es el resumen de la precampaña de María Jesús Montero", agregó.

Además, Bendodo aludió a los combates dialécticos que libra con ella en Madrid, en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo: "Cuando en el congreso se le cantan las verdades del barquero, se pone mala porque aquí la tenemos calada, sabemos cómo es y encima ahora es la delegada del independentismos para Pedro Sánchez".

En este punto, el dirigente del PP también salió a defender la gestión de su partido pese a la crisis sanitaria que libra en Andalucía, y defendió que fue Montero "la que dio la puntilla a los 40 años de socialismo en esta tierra con su nefasta gestión de la sanidad pública". "Y si no es verdad lo que estoy diciendo, que se lo pregunte a Susana Díaz", enfatizó antes de exigirle a la socialista que "pida perdón por la corrupción de su partido en Andalucía, por la corrupción de su partido en España ahora que ella es la número 2 y por su gestión de la sanidad andaluza", apostilló Bendodo.