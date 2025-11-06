El PP de Andalucía toma «impulso» en el 17º Congreso Regional a pocos meses de las urnas

El PP de Andalucía celebra desde este viernes el 17º Congreso Regional, en el que Juanma Moreno volverá a ser reelegido como presidente del partido, que afronta esta cita como un «impulso» ante las elecciones autonómicas de 2026, en las que quiere seguir manteniendo la mayoría absoluta en el Parlamento. El Congreso, que comenzará este viernes y se desarrollará hasta el domingo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), será clausurado por Moreno, una vez que haya sido reelegido, y por el presidente nacional Alberto Núñez-Feijóo.

Moreno es en estos momentos uno de los barones más importantes del PP, hasta el punto de que se ha convertido en uno de los principales apoyos del presidente nacional, y afronta esta cita al frente del Gobierno regional con el respaldo de una mayoría absoluta en el Parlamento andaluz, lograda en los comicios de junio de 2022. Este fin de semana repetirá como presidente del PP andaluz, un cargo que ostenta desde marzo de 2014 y cuya última reelección se produjo en noviembre de 2021 en Granada, cuando el PP gobernaba en la comunidad en coalición con Ciudadanos y el apoyo externo de Vox.

Los 2.160 compromisarios que asistirán al cónclave popular reelegirán a Moreno como presidente, la única candidatura que se ha presentado, y que ha logrado unos 40.000 avales por parte de la militancia, según han informado fuentes de esta formación.

En la jornada del sábado, Juanma Moreno hablará ante el plenario del congreso para presentar su candidatura a la reelección como presidente del PP andaluz y dar a conocer su propuesta de los integrantes del Comité Ejecutivo regional. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras participarán en este congreso de los populares andaluces.