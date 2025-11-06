Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desde este viernes

El PP de Andalucía toma «impulso» en el 17º Congreso Regional a pocos meses de las urnas

Juanma Moreno clausurará la cita una vez que haya sido reelegido como presidente

Feijóo y Juanma Moreno cerrarán el Congreso Regional del PP-A.

Feijóo y Juanma Moreno cerrarán el Congreso Regional del PP-A. / A.J.González

Efe

Sevilla

El PP de Andalucía celebra desde este viernes el 17º Congreso Regional, en el que Juanma Moreno volverá a ser reelegido como presidente del partido, que afronta esta cita como un «impulso» ante las elecciones autonómicas de 2026, en las que quiere seguir manteniendo la mayoría absoluta en el Parlamento. El Congreso, que comenzará este viernes y se desarrollará hasta el domingo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), será clausurado por Moreno, una vez que haya sido reelegido, y por el presidente nacional Alberto Núñez-Feijóo.

Moreno es en estos momentos uno de los barones más importantes del PP, hasta el punto de que se ha convertido en uno de los principales apoyos del presidente nacional, y afronta esta cita al frente del Gobierno regional con el respaldo de una mayoría absoluta en el Parlamento andaluz, lograda en los comicios de junio de 2022. Este fin de semana repetirá como presidente del PP andaluz, un cargo que ostenta desde marzo de 2014 y cuya última reelección se produjo en noviembre de 2021 en Granada, cuando el PP gobernaba en la comunidad en coalición con Ciudadanos y el apoyo externo de Vox.

Los 2.160 compromisarios que asistirán al cónclave popular reelegirán a Moreno como presidente, la única candidatura que se ha presentado, y que ha logrado unos 40.000 avales por parte de la militancia, según han informado fuentes de esta formación.

En la jornada del sábado, Juanma Moreno hablará ante el plenario del congreso para presentar su candidatura a la reelección como presidente del PP andaluz y dar a conocer su propuesta de los integrantes del Comité Ejecutivo regional. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras participarán en este congreso de los populares andaluces.

TEMAS

  1. El PP ganaría ampliamente las elecciones autonómicas en Andalucía, según la encuesta del Centra
  2. Juanma Moreno nombra a Antonio Sanz consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía
  3. Andalucía eleva a nivel 1 el plan ante el riesgo de inundaciones por el temporal de lluvia y viento
  4. La Junta fija servicios mínimos para la huelga de transportes de este miércoles: estos son los sectores afectados
  5. Empleo público en Andalucía: más de 18.000 personas se examinan para acceder a un contrato del SAS
  6. Moreno amplía la auditoría a todos los cribados de cáncer y crea unidades de refuerzo de mama y colon en Sevilla
  7. Juanma Moreno defiende su gestión sanitaria pese a la crisis del cribado
  8. Antonio Sanz anuncia el inicio del proyecto CART_Andalucía para desarrollar terapias innovadoras contra el cáncer

El PP de Andalucía toma «impulso» en el 17º Congreso Regional a pocos meses de las urnas

El PP de Andalucía toma «impulso» en el 17º Congreso Regional a pocos meses de las urnas

La Junta de Andalucía pacta su primera gran subida salarial en 20 años: se beneficiarán más de 50.000 funcionarios

La Junta de Andalucía pacta su primera gran subida salarial en 20 años: se beneficiarán más de 50.000 funcionarios

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

La Junta de Andalucía reduce trámites y plazos para abrir bares, restaurantes, pubs o salones de celebraciones

La Junta de Andalucía reduce trámites y plazos para abrir bares, restaurantes, pubs o salones de celebraciones

Andalucía remitirá los datos "disponibles y comunes" del cribado de cáncer al Ministerio

Andalucía remitirá los datos "disponibles y comunes" del cribado de cáncer al Ministerio

Andalucía entra en alerta por fuertes vientos, lluvias y tornados: Juanma Moreno pide "máxima precaución"

Andalucía entra en alerta por fuertes vientos, lluvias y tornados: Juanma Moreno pide "máxima precaución"

Los incendios quemaron 6.327 hectáreas en Andalucía, solo el 1 % de la afectada en España

Los incendios quemaron 6.327 hectáreas en Andalucía, solo el 1 % de la afectada en España

Cuatro fortunas andaluzas se cuelan en la Lista Forbes de los 100 más ricos de España

Cuatro fortunas andaluzas se cuelan en la Lista Forbes de los 100 más ricos de España
Tracking Pixel Contents