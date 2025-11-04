Cuatro fortunas andaluzas se cuelan en la Lista Forbes de los 100 más ricos de España

Forbes España ha publicado este martes una nueva edición de la lista de Los 100 españoles más ricos, "un minucioso estudio basado en el valor de mercado de las empresas y sociedades patrimoniales, cash, inversiones e inmuebles". Este ránking -que sigue liderando, desde hace más de una década, Amancio Ortega, fundador de Inditex, seguido por su hija Sandra Ortega, que se mantiene como la mujer más rica de España- incluye cuatro fortunas andaluzas.

La posición 41, para Mayoral

El primero que aparece, en el puesto 41 -mantiene la posición respecto a la anterior lista-, es Manuel Domínguez de la Maza y familia. Encabeza el grupo textil malagueño Mayoral y controla el holding Indumenta Pueri, que además participa en empresas cotizadas como Adolfo Domínguez, Laboratorios Rovi y Unicaja.

"Bajo su liderazgo, la compañía ha reforzado su expansión internacional, con presencia en más de un centenar de países. Su estrategia diversificadora ha consolidado su perfil empresarial no solo en moda infantil, sino también en inversiones financieras", subraya Forbes España. Su fortuna está valorada en 1.300 millones, con un crecimiento de 200 millones más.

Cosentino, en el puesto 78

El segundo grupo andaluz en la lista es la familia Cosentino, en el puesto 78. Detalla la publicación que la familia Cosentino se dedica a la construcción, y son dueños del Grupo Cosentino, una empresa del sector. "La empresa patrimonial de Martínez es Entorno del Faro, a través de la cual controla el 40% de Surister del Arroyo SL y de Banica Grupo de Inversiones SL, ubicada en Macael (Almería). Fue en esta localidad donde sus padres fundaron el negocio familiar vendiendo mármol. La fortuna en el caso de esta compañía andaluza está cuantificada en 650 millones de euros, 100 millones más", añade.

El pasado mes de abril, Pilar Martínez-Cosentino fue nombrada CEO de la compañía familiar.

El 91 para Nicolás Osuna

En el puesto 91 se sitúa Nicolás Osuna, propietario de Inversiones Noga. Osuna se incorporó a la lista Forbes en 2024, gracias a una fortuna que superaba los 400 millones de euros.

"Se trata del mayor terrateniente de Andalucía y uno de los mayores tenedores de activos inmobiliarios del país, gestionados a través de Nogarent SL, sociedad de la cual es administrador", subraya Forbes España. Es el dueño de la Inmobiliaria Osuna y también del grupo de Hoteles Center, una cadena hotelera de lujo, añade. Este año su fortuna se sitúa en los 500 millones de euros.

Santiago Domecq ocupa el 97 de la lista

Por último, en la posición número 97, se encuentra Santiago Domecq Bohórquez, propietario de Santiago Domecq Infraestructuras. "Miembro de una de las familias más emblemáticas de Jerez, gestiona su fortuna a través de Angustias y Sol, sociedad que concentra sus actividades agroganaderas, vitivinícolas y de inversión", destaca Forbes España en su lista.

A lo que añade que este empresario mantiene "una posición destacada en Viscofan, donde controla cerca del 5 % del capital, y combina una gestión prudente y diversificada con un fuerte arraigo al territorio y a la tradición empresarial familiar". Su fortuna está valorada en 450 millones de euros.