Los incendios quemaron 6.327 hectáreas en Andalucía, solo el 1 % de la afectada en España

Los incendios forestales afectaron este año en Andalucía una superficie de 6.327 hectáreas, de las que 1.658 eran de arbolado y 4.669 de pasto y matorral, lo que supone el 1 % del total de la superficie total afectada en toda España, según los datos aportados este martes por el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

"El plan Infoca salva vidas y genera seguridad", ha señalado Moreno en su intervención en el Centro de Defensa Forestal de Aznalcóllar (Sevilla), uno de los 23 con los que cuenta Andalucía, tras asistir a la reunión del Comité Asesor del Plan Infoca, en el que se ha hecho balance de la campaña de incendios forestales de 2025.

La campaña normalmente finaliza el 31 de octubre, pero este año se ha ampliado dieciséis días más debido a las temperaturas elevadas que ha sufrido Andalucía en el mes de octubre, pero gracias a las lluvias de los últimos días se ha considerado que Andalucía ha pasado ya a la denominada "época de peligro bajo de incendios", según Moreno.

La superficie quemada en Andalucía supone el 1 % del total de la superficie afectada en toda España, un dato que Moreno considera "muy importante" porque es la segunda comunidad con más extensión de España después de Castilla y León, y una de las que cuenta con más espacio protegido, no solo de España sino de Europa.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Centro de Defensa Forestal (Cedefo) de Madroñalejo, en Aznalcóllar (Sevilla). / JUNTA DE ANDALUCÍA

Verano "razonablemente bueno"

El presidente andaluz ha dicho que, en virtud de estos datos, este verano "comparativamente ha sido razonablemente bueno" teniendo en cuenta las lluvias de primavera y las dos olas de calor "nunca vistas" en Andalucía que se sufrieron el pasado verano en la comunidad.

La superficie quemada en 2025 supone 2.618 hectáreas menos que la media del decenio, que está en 8.945, pese al "considerable aumento" de igniciones, según Moreno, quien ha añadido que se han llevado a cabo 876 intervenciones en terrenos forestales, 182 de ellas incendios y 694 conatos, lo que supone 141 actuaciones más que media del decenio.

La respuesta "rápida y eficaz" del dispositivo ha permitido que un 80% de los incendios hayan quedado precisamente en eso, en un conato, según ha explicado el presidente, quien de los incendios registrados, tres adquirieron la condición de gran incendio forestal, porque han superado las 500 hectáreas (Huércal y Lubrín, en Almería, y Burguillos, en Sevilla)

Situación de emergencia

En 13 incendios hubo que elevar el plan Infoca Fase de Emergencia Situación Operativa 1, si bien todos se saldaron sin daños personales y con pocos daños materiales, y los grandes "responsables" del "éxito" de la campaña han sido los más de 4.700 profesionales que conforman el operativo.

Tras agradecer el trabajo de otros cuerpos que han colaborado con el Infoca, el presidente ha subrayado la labor de la Agencia de Emergencia de Andalucía, que en 2026 incrementará su presupuesto en casi un 5 %, llegando a los 272 millones de euros, y que cuenta "con los mejores medios y tecnología".

Empleados del Infoca trabajan en la extinción del incendio de Villanueva del Rey. / A.J. GONZÁLEZ

En los últimos cinco años se han invertido 165 millones de euros en mejorar los medios e infraestructuras, una cifra "sin precedentes", según Moreno, quien ha añadido que en el apartado de personal se va a culminar en el presente ejercicio el plan de ampliación de contratos a 12 meses de todos los fijos discontinuos del operativo.

Se trata de "una reivindicación histórica" de los bomberos forestales andaluces y que ha sido acordada con los sindicatos para su ejecución en tres años aunque el Gobierno andaluz ha adquirido el compromiso de cumplirlo en dos años, con "un esfuerzo económico muy importante que, en todo caso, nuestros profesionales merecen".

Además, la semana pasada la Junta ofertó 35 plazas para los nuevos cuerpos de oficiales inspectores, oficiales subinspectores y suboficiales de bomberos forestales e emergencias, convirtiéndonos en la primera comunidad con cuerpos de funcionarios especializados en las funciones de mando en incendios forestales y otras emergencias en el medio natural.

Se van a crear dos nuevas unidades operativas, una de maquinaria pesada y otra unidad de fuego y ya está en licitación los recursos especiales necesarios para comenzar a operar la próxima campaña 2026, y respecto al transporte, el dispositivo dispone de 108 vehículos autobombas, 76 de ellos son nuevos, más de 11 unidades nodrizas y 12 palas quitanieves, todo ello tras una inversión de 25 millones de euros.

Igualmente, la Junta tiene en fase de licitación el suministro de otros 15 vehículos de autobomba por 7 millones de euros, lo que elevará al 82 % la renovación de esta flota en estas dos legislaturas, y respecto a las aeronaves, Andalucía dispone de un primer contrato en ejecución para cinco años, con ocho aviones de carga de tierra, cuatro helicópteros semipesados y cuatro ligeros con una inversión cercana a los 62 millones de euros.

Está en trámite también de licitación la contratación de 14 aeronaves para el periodo 2026-2031 por un importe de 112 millones de euros y también "muy avanzado" un tercer contrato de dos helicópteros para el Grupo Regional de Mando por otros 14 millones de euros, uno de ellos asignado a tareas de búsqueda y rescate durante los 365 días del año.

Se licitará en breve el servicio de cuatro aviones anfibio-ligero, dos helicópteros ligeros, por algo más de 19 millones, para el trienio 26-28 lo que supone "una apuesta más que considerable también por tener el máximo posible de medios aéreos que son fundamentales en la lucha contra los incendios".